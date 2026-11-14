Przedstawicielstwo USA w Arabii Saudyjskiej wydało 14 listopada ogólnokrajowe ostrzeżenie bezpieczeństwa dla obywateli USA ze względu na zwiększone zagrożenie atakami Huti. Amerykanów wezwano do zachowania większej czujności, ponieważ działania zbrojne mogą szybko się rozprzestrzenić, poinformowała Anadolu Agency.

Ostrzeżenie dla pasażerów

Przedstawicielstwo oświadczyło, że ataki Huti na cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej w królestwie spowodowały ofiary wśród ludności cywilnej oraz znaczne zakłócenia w ruchu lotniczym. Osobom, które zdecydują się korzystać z lotnisk Arabii Saudyjskiej, zalecono zachowanie najwyższej ostrożności i bezpośrednie sprawdzanie statusu lotów u przewoźnika lotniczego oraz na lotnisku.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie częściowo wznowił działalność 23 października: obsługuje loty krajowe oraz część lotów międzynarodowych saudyjskich przewoźników. Ograniczoną liczbę lotów, które zazwyczaj bazują w Rijadzie, realizuje się z lotniska Księcia Naifa bin Abdulaziza w Al-Kasimie. Lotniska w Dżuddzie i Dammamie pozostają otwarte, choć odnotowuje się tam opóźnienia i odwołania lotów.

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Ograniczenia dla amerykańskich urzędników państwowych

23 października Departament Stanu USA nakazał pracownikom rządu USA, którzy nie pełnią funkcji pilnych, a także członkom rodzin personelu, opuszczenie Arabii Saudyjskiej. Pracownicy rządu USA pracujący w królestwie potrzebują specjalnego zezwolenia szefa misji, aby korzystać z saudyjskich lotnisk. Zakazano im także podróżowania w promieniu 20 mil od granicy z Jemenem.

Wszystkie lądowe przejścia graniczne, w tym Grobla Króla Fahda do Bahrajnu, nadal działają. Przedstawicielstwo zaleciło również Amerykanom śledzenie komunikatów alarmowych Saudyjskiej Obrony Cywilnej. Koalicja informowała o wielokrotnym przechwytywaniu rakiet i dronów skierowanych na królestwo.

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