Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysłała do władz i rad nadzorczych amerykańskich college'ów oraz uniwersytetów list dotyczący 900 mln dolarów zagranicznych darowizn i kontraktów, które według władz federalnych pochodziły z państw określonych przez prawo jako budzące obawy. Informuje o tym The Hill.

Zagraniczne finansowanie uniwersytetów

List został rozesłany we wtorek przez Departament Edukacji i Departament Stanu USA. Skierowano go do nieokreślonej liczby rektorów instytucji szkolnictwa wyższego oraz członków ich organów zarządzających.

Według władz federalnych od 1 sierpnia 2025 roku do 31 lipca 2026 roku amerykańskie uniwersytety przyjęły 9 mld dolarów w zagranicznych darowiznach i środkach z kontraktów. Z tej kwoty 900 mln dolarów pochodziło z państw takich jak Chiny, Korea Północna i Rosja, które ustawodawstwo USA określa jako kraje budzące obawy.

W liście zalecono uniwersytetom wzmocnienie nadzoru nad relacjami z zagranicznymi podmiotami oraz uważniejsze monitorowanie współpracy międzynarodowej.

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Sprawozdawczość i bezpieczeństwo badań

Zastępczyni sekretarza stanu USA ds. dyplomacji publicznej Sarah Rogers oświadczyła, że międzynarodowa współpraca naukowa sprzyja rozwojowi wiedzy i więzi dyplomatycznych, jednak sektor badań musi być chroniony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego.

Uniwersytety są już zobowiązane do zgłaszania zagranicznych darowizn przekraczających 250 tys. dolarów. Autorzy listu wezwali instytucje do zapewnienia dokładnej i terminowej sprawozdawczości dotyczącej zagranicznego finansowania i kontraktów, podkreślając, że jest to ważne dla zachowania uprawnień do przyszłego finansowania federalnego.

Departament Edukacji zwrócił się również do Kongresu z apelem o przyjęcie ponadpartyjnego projektu ustawy DETERRENT Act, dotyczącego wymogów sprawozdawczych dla instytucji edukacyjnych w zakresie zagranicznych darowizn.

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