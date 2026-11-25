Stany Zjednoczone pogratulowały władzom Syrii przejęcia dużej ilości tabletek Captagonu na granicy oraz przechwycenia broni przeznaczonej dla Libanu. Poinformowała o tym Agencja Anadolu 25 listopada 2026 roku.

Oświadczenie Centralnego Dowództwa USA

Dowódca Centralnego Dowództwa USA admirał Brad Cooper w oświadczeniu pogratulował syryjskim partnerom niedawnych sukcesów w przeciwdziałaniu nielegalnemu handlowi narkotykami i bronią. CENTCOM odpowiada za operacje wojskowe USA na Bliskim Wschodzie.

Według Coopera Syryjska Dyrekcja ds. Zwalczania Narkotyków przejęła na granicy znaczne ilości Captagonu. Syryjskie Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego skonfiskowały również broń, która, jak twierdzi CENTCOM, była przemycana z irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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Współpraca Waszyngtonu i Damaszku

Cooper oświadczył, że działania te przyczyniają się do stabilnej, zjednoczonej i pokojowej Syrii oraz wzmacniają bezpieczeństwo i stabilność w regionie.

Waszyngton rozszerzył współpracę z Damaszkiem po upadku reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku. Według agencji prezydent USA Donald Trump zniósł kompleksowe sankcje wobec Syrii w 2025 roku, Kongres USA uchylił ustawę Cezara w grudniu 2025 roku, a w sierpniu 2026 roku Waszyngton cofnął uznanie Syrii za państwo sponsorujące terroryzm.

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