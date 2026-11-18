Od końca lutego do sierpnia 2026 roku amerykańscy traderzy energetyczni sprzedali prywatnym firmom na Kubie około 1,6 mln baryłek ropy o wartości 230 mln dolarów. Poinformował o tym OilPrice, powołując się na analizę danych „The Wall Street Journal”.

Według publikacji sprzedaż była możliwa dzięki wyjątkowi, który pozwolił amerykańskim firmom handlowym dostarczać paliwo kubańskim prywatnym nabywcom, ale nie instytucjom państwowym. OilPrice twierdzi, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa na początku roku zablokowała kubańskie porty, a także wywierała presję na dotychczasowych dostawców paliwa dla wyspy — Meksyk i Wenezuelę.

Marże traderów spadły

Wcześniej rentowność sprzedaży oleju napędowego i benzyny na Kubę dla traderów, w tym z południowej Florydy, mogła sięgać 50%, pisze OilPrice. Po nasileniu konkurencji marża spadła do około 20%, według „The Wall Street Journal”.

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Wiceminister handlu zagranicznego i inwestycji Kuby Carlos Luis Mendez powiedział „The Wall Street Journal”, że przekształcenie się USA w największego dostawcę paliwa dla kraju jest ironiczne i nie do przyjęcia. Oświadczył również, że amerykańskie władze dążą do uzależnienia Kuby od paliwa ze Stanów Zjednoczonych.

Zależność od produktów ropopochodnych

System energetyczny Kuby w dużej mierze zależy od produktów ropopochodnych. Według przytoczonych przez OilPrice danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej zapewniają one ponad 80% produkcji energii elektrycznej, a ropa stanowi 84% całkowitego zaopatrzenia energetycznego kraju. Kuba wydobywa około 27 tys. baryłek ropy dziennie przy zapotrzebowaniu wynoszącym około 100 tys. baryłek dziennie.

Oprócz paliwa Kuba zwiększyła zakupy sprzętu solarnego w USA. Według danych Amerykańskiego Biura Spisu Ludności w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku eksport amerykańskich ogniw i modułów słonecznych na wyspę przekroczył 6,3 mln dolarów — o 1070% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie import takiego sprzętu z Chin zmniejszył się o 83%, chociaż Chiny, według publikacji, pozostają największym dostawcą paneli i modułów słonecznych na Kubę.

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