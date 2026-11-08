Departament Energii USA przedłużył dwa nadzwyczajne rozporządzenia dotyczące systemu elektroenergetycznego Portoryko. Dokumenty wydane 6 listopada 2026 roku weszły w życie 8 listopada i będą obowiązywać do 5 lutego 2027 roku. informuje The Rio Times.

Funkcjonowanie wytwarzania i sieci

Pierwsze rozporządzenie, nr 202-25-1F, zezwala państwowej spółce energetycznej Puerto Rico Electric Power Authority, czyli PREPA, oraz jej przedstawicielom na eksploatację wymienionych jednostek wytwórczych. Należą do nich tymczasowe generatory dostarczone przez amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) do obiektów w San Juan i Palo Seco. Dokument określa również ograniczenia dotyczące pracy tych jednostek z uwzględnieniem wymogów środowiskowych.

Drugie rozporządzenie, nr 202-25-2F, dotyczy linii przesyłowych energii elektrycznej. Przewiduje ono zarządzanie roślinnością i aktywami, aby wskazane obiekty sieci przesyłowej pozostawały dostępne. Według departamentu do 22 października usunięto roślinność z 2186 mil linii przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

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Resort ocenił również, że oczyszczenie kluczowych tras wysokiego napięcia 115 i 230 kV może zmniejszyć liczbę niekorzystnych zdarzeń o ponad 80% oraz zapobiec 1,76 mln przerw w świadczeniu usług dla odbiorców.

Niedobór mocy

Departament Energii USA oświadcza, że system energetyczny wyspy znajduje się w kryzysie z powodu niestabilnych rezerw i rozległych przerw w dostawach energii. Resort wiąże tę sytuację z wieloletnimi zaległościami w konserwacji technicznej, bankructwem właściciela i operatora systemu, a także ze szkodami po huraganach i trzęsieniach ziemi.

Prywatny operator sieci LUMA Energy poinformował regulatora energetycznego Portoryko o długoterminowym niedoborze mocy wytwórczych wynoszącym kilkaset megawatów. Od czasu poprzedniego rozporządzenia na wyspie dochodziło do wyłączeń w celu zbilansowania obciążenia, podczas których co najmniej 50 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Pierwsze rozporządzenie wydano 16 maja 2025 roku, a każde kolejne przedłużenie obowiązywało przez 90 dni.

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