W Stanach Zjednoczonych Narodowa Służba Rybołówstwa Morskiego (NOAA Fisheries) 9 listopada opublikowała projekt przepisów przewidujących zniesienie ograniczeń dotyczących komercyjnego rybołówstwa w części Morskiego Pomnika Narodowego Dziedzictwa Wysp Pacyfiku. Inicjatywa dotyczy wód wokół atolu Johnston, wyspy Wake i wyspy Jarvis, informuje Mongabay.

Które wody mogą zostać otwarte

Zgodnie z projektem komercyjne rybołówstwo może zostać dopuszczone w odległości od 50 do 200 mil morskich, czyli około 93–185 kilometrów, od tych wysp. Wody w promieniu 50 mil morskich pozostaną zamknięte dla połowów, aby chronić siedliska i gatunki zwierząt. Łączna powierzchnia akwenu objętego propozycją wynosi około 1 mln kilometrów kwadratowych.

NOAA oświadczyła, że nowe przepisy mają wspierać długoterminową trwałość amerykańskiego rybołówstwa i są zgodne z wcześniejszymi dyrektywami administracji Donalda Trumpa dotyczącymi zwiększenia połowów na Pacyfiku. Jednocześnie urząd zaznaczył, że otwarcie pomnika dla połowów może mieć jedynie niewielki pozytywny wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie sektorem rybackim.

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Zastrzeżenia obrońców środowiska

Konsultacje społeczne projektu potrwają do 9 grudnia. Aktywiści ekologiczni skrytykowali ocenę NOAA, według której potencjalne szkody dla zasobów kulturowych i chronionych gatunków będą nieznaczne.

Według Koalicji Dziedzictwa Wysp Pacyfiku na terenie pomnika znajdują się systemy raf koralowych liczące około 5 tys. lat oraz 165 znanych gór podwodnych, będących ośrodkami bioróżnorodności. Żyją tu między innymi ptaki morskie, rekiny, płaszczki, wieloryby i żółwie morskie, w tym gatunki zagrożone wyginięciem.

W kwietniu 2025 roku NOAA Fisheries opublikowała już list wzywający do zezwolenia na rybołówstwo w częściach tego chronionego akwenu. Wówczas organizacje ekologiczne reprezentowane przez organizację prawną Earthjustice wygrały sprawę sądową, która zatrzymała ten proces. Prawnik Earthjustice David Henkin oświadczył, że organizacja jest gotowa ponownie zwrócić się do sądu, aby bronić pomnika.

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