Amerykański Departament Pracy zaproponował zaostrzenie zasad dla pracodawców sponsorujących zagranicznych pracowników w ramach programów związanych z zielonymi kartami. Resort oświadczył, że zmiany mają wzmocnić ochronę amerykańskich pracowników, informuje Anadolu Agency.

Nowe wymogi dotyczące poszukiwania kandydatów

Zgodnie z projektem przepisów pracodawcy będą musieli zastąpić drukowane ogłoszenia o pracę rekrutacją online. Oferty pracy proponuje się publikować przez co najmniej 90 dni kalendarzowych, a firmy będą musiały udowodnić, że w dobrej wierze poszukiwały wykwalifikowanych amerykańskich pracowników.

Projekt zakazuje również pracodawcom dostosowywania ofert pracy do zagranicznych pracowników. Sekretarz pracy Keith Sonderling oświadczył, że obowiązujące przepisy pozwalały firmom sponsorować zagranicznych pracowników bez pełnego uwzględnienia kandydatur Amerykanów.

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Zniesienie niektórych wyjątków

Projekt przewiduje zniesienie wyjątku administracyjnego, który pozwalał nie przeprowadzać badania rynku pracy w przypadku fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz pracowników o wyjątkowych zdolnościach w nauce lub sztuce.

Ponadto pracodawcom, którzy w ciągu poprzednich dwóch lat zwalniali amerykańskich pracowników, proponuje się zakazać ubiegania się o certyfikację dla takich samych lub podobnych stanowisk. Departament Pracy nazwał inicjatywę pierwszą kompleksową aktualizacją programu stałej certyfikacji pracy od niemal 20 lat. Uwagi do projektu będą przyjmowane przez 60 dni po jego publikacji w Rejestrze Federalnym.

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