W Genewie w Szwajcarii Stany Zjednoczone nie wzięły udziału w posiedzeniu 10 listopada, podczas którego miano rozpatrzyć stan przestrzegania praw człowieka w kraju za prezydentury Donalda Trumpa. Rada Praw Człowieka ONZ zdecydowała o przeniesieniu tego przeglądu na styczeń. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Miejsce amerykańskiej delegacji na posiedzeniu pozostało puste. Przedstawiciel Departamentu Stanu USA oświadczył, że udział w procedurze oznaczałby poparcie dla pracy Rady Praw Człowieka ONZ. W Waszyngtonie określono ten organ jako taki, który ich zdaniem nie przestrzega własnych wartości i promuje antyamerykańską retorykę.

USA po raz drugi opuszczają procedurę

Waszyngton w ubiegłym roku zaprzestał współpracy z mającą siedzibę w Genewie Radą Praw Człowieka ONZ, twierdząc, że jest ona uprzedzona wobec Izraela. To drugi rok z rzędu, gdy Stany Zjednoczone opuszczają własny przegląd w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ. Podczas pierwszej kadencji Trumpa Stany Zjednoczone składały raport w ramach tej procedury.

Powszechny Przegląd Okresowy przewiduje, że wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ co kilka lat składają raporty dotyczące praw człowieka. Inne kraje je rozpatrują i przedstawiają rekomendacje, które nie mają mocy wiążącej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwestie aborcji i kary śmierci

Zgodnie z dokumentami ONZ państwa planowały poruszyć podczas dyskusji kwestie aborcji i kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe złożyły również do ONZ blisko 200 materiałów, w tym dotyczących migracji i dyskryminacji rasowej.

Licząca 47 państw Rada Praw Człowieka ONZ nie krytykowała bezpośrednio sytuacji praw człowieka w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie jej powołani eksperci podnosili kwestie deportacji migrantów. Waszyngton oświadczał, że deportacje były przeprowadzane zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym.

Obrońcy praw człowieka wezwali Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Volkera Türka do przeprowadzenia briefingu na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych nawet bez udziału Waszyngtonu. Jednocześnie jeden z dyplomatów zauważył, że państwa nie spieszą się z wejściem w konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i mają nadzieję na ich powrót do procedury za dwa lata.

Czytaj nas na