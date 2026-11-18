Administracja Trumpa w USA planuje kontynuować prace nad ograniczeniem importu chińskiego sprzętu do centrów danych, mimo sprzeciwu Amazon, Google, Meta i innych amerykańskich firm technologicznych. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na poinformowanych rozmówców.

Ograniczenia dotyczące transceiverów optycznych

W sierpniu informowano, że amerykańska Federalna Komisja Łączności dąży do zakazania importu do kraju nowych modeli chińskich transceiverów optycznych. Sprzęt ten przesyła dane kablami światłowodowymi wewnątrz centrów danych.

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Jako powód możliwego ograniczenia wskazano względy bezpieczeństwa narodowego. Inicjatywa dotyczy właśnie nowych modeli chińskich transceiverów optycznych.

Stanowisko firm technologicznych

Według publikacji Amazon, Google, Meta, CoreWeave i Cisco wraz z Microsoftem spotkały się wcześniej w tym roku z przedstawicielami Białego Domu. Według dwóch osób zaznajomionych z sytuacją, kierownictwo firm powiedziało urzędnikom, że amerykańskie przedsiębiorstwa mogą potrzebować do dziesięciu lat, aby spełnić wymogi każdego takiego nakazu.

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