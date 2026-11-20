Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszą w historii aukcję praw dzierżawy obszarów dna morskiego przeznaczonych do rozwoju wydobycia minerałów krytycznych w pobliżu Samoa Amerykańskiego. Najwyższe oferty za dwa federalne obszary dna morskiego wyniosły łącznie 6 mln dolarów, informuje Anadolu Agency.

Licytacja obejmowała dwa obszary o łącznej powierzchni około 31,5 mln akrów, czyli 12,7 mln hektarów. Znajdują się one 241–386 km na wschód od Pago Pago. Jedynym uczestnikiem była spółka Wetstone US Ventures, która zaoferowała po 3 mln dolarów za każdy obszar, podało Departament Spraw Wewnętrznych USA.

Orzeczenie sądu

Aukcja odbyła się mimo orzeczenia federalnej sędzi Jill Otake na Hawajach, która wcześniej w tym tygodniu uchyliła zgodę środowiskową dla projektu. Jak podał „The Guardian”, sąd uznał, że władze nie oceniły należycie możliwego wpływu prac na gatunki chronione amerykańską ustawą o gatunkach zagrożonych wyginięciem.

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W orzeczeniu zaznaczono, że amerykańska Narodowa Służba Rybołówstwa Morskiego nie podjęła próby rozważenia potencjalnych konsekwencji dla takich gatunków. Sprzedaż praw dzierżawy wywołała również sprzeciw mieszkańców wysp Pacyfiku oraz organizacji ekologicznych.

Stanowiska stron

Departament Spraw Wewnętrznych nazwał aukcję krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa mineralnego USA i zmniejszenia zależności od łańcuchów dostaw kontrolowanych przez inne kraje. Sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum powiedział, że jest to pierwsza w historii USA sprzedaż praw dzierżawy na rozwój wydobycia minerałów krytycznych w regionie Oceanu Spokojnego.

Ekologiczna organizacja prawnicza Earthjustice uważa przeprowadzenie aukcji po orzeczeniu sądu za niezgodne z prawem i zamierza dążyć do unieważnienia umów dzierżawy. Ich początkowy okres obowiązywania wynosi 20 lat, jednak nie zapewniają one natychmiastowego zezwolenia na wydobycie. Do przyszłych prac poszukiwawczych, testów lub komercyjnego wydobycia będą wymagane dodatkowe oceny środowiskowe i zezwolenia regulacyjne.

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