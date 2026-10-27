Stany Zjednoczone przeprowadziły dwie rundy rozmów z władzami wojskowymi Mjanmy, które doszły do władzy po zamachu stanu w 2021 roku. Jak informuje Deutsche Welle, przedstawiciel Departamentu Stanu Michael Vance miał od września spotykać się z mjanmańskimi urzędnikami w Naypyidaw, a następnie — wcześniej w tym miesiącu — w Tokio.

Waszyngton chce omówić walkę z internetowymi centrami oszustw, doprowadzić do uwolnienia uwięzionego amerykańskiego przedsiębiorcy Adama Castillo oraz potencjalnie uzyskać dostęp do zasobów metali ziem rzadkich Mjanmy. Obecnie rynek tych cennych minerałów kontrolują Chiny.

UE utrzymuje sankcje

Unia Europejska nie uznaje legitymacji wojskowego reżimu Mjanmy i nie zmieniła stanowiska po wyborach w latach 2025/2026, w wyniku których wojskowy przywódca Min Aung Hlaing został prezydentem. Wojskowi nadal kontrolują system polityczny kraju.

Po zamachu stanu w lutym 2021 roku UE zawiesiła bezpośrednią pomoc finansową dla rządu Mjanmy, wprowadziła ukierunkowane sankcje i znacznie ograniczyła kontakty dyplomatyczne z władzami wojskowymi. Ograniczenia obejmują 105 osób i 22 podmioty powiązane z wojskiem; w kwietniu przedłużono je o kolejne 12 miesięcy.

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Jednocześnie Bruksela udziela pomocy humanitarnej osobom wewnętrznie przesiedlonym i uchodźcom Rohingja oraz wspiera organizacje społeczeństwa obywatelskiego. UE nie zniosła również dla Mjanmy preferencyjnego dostępu do handlu z uwagi na możliwe konsekwencje dla pracowników przemysłu odzieżowego, wśród których przeważają młode kobiety. Wartość dwustronnej wymiany towarowej wyniosła w ubiegłym roku około 4 mld euro.

Kontakty z innymi krajami

Kraje Azji Południowo-Wschodniej również coraz częściej kwestionują politykę izolowania mjanmańskich generałów. Kilka państw już wznowiło bezpośrednie kontakty dyplomatyczne. Minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow w ubiegłym tygodniu z zadowoleniem przyjął wznowienie przez Waszyngton dialogu z władzami Mjanmy.

Wojna domowa, która rozpoczęła się po zamachu stanu, pochłonęła według dostępnych szacunków około 100 tys. ofiar. Według ONZ ponad 4 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a ugrupowania rebelianckie kontrolują lub kwestionują kontrolę nad znacznymi obszarami kraju. Ekspertka Kristina Kironska zaznaczyła, że najważniejsze obszary wydobycia metali ziem rzadkich są już kontrolowane nie przez wojsko, lecz przez etniczne siły rebelianckie, w tym Organizację Niepodległości Kaczinów.

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