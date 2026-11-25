Stany Zjednoczone wspólnie z Meksykiem, Kostaryką i Jamajką będą gospodarzami piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2031 roku. Decyzję na nadzwyczajnym kongresie potwierdziła FIFA, a wspólna kandydatura czterech państw nie miała konkurentów. Poinformował o tym Korea Herald.

Prezydent USA Donald Trump we wtorek napisał w mediach społecznościowych, że jest dumny z ogłoszenia organizacji turnieju w Stanach Zjednoczonych. Podziękował prezydentowi FIFA Gianniemu Infantino i jego zespołowi za pracę nad organizacją zawodów.

Oświadczenie Trumpa

Trump oświadczył, że żaden kraj nie nadaje się lepiej niż USA do organizacji największego kobiecego wydarzenia sportowego w historii. Wyraził również przekonanie, że turniej przyniesie krajowi korzyści gospodarcze dla przyszłych pokoleń i zademonstruje amerykańską wyjątkowość.

Publikacja zaznacza, że słowa te uznano za poparcie dla Infantino przed wyborami prezydenta FIFA zaplanowanymi na marzec przyszłego roku. Infantino kieruje organizacją od 2016 roku i był wybierany ponownie bez sprzeciwu. Według Korea Herald w kolejnych wyborach po raz pierwszy zmierzy się z konkurencją ze strony prezesa Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe’a Diallo oraz byłego prezesa Japońskiego Związku Piłki Nożnej Kozo Tashimy.

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Kontrowersje wokół prezydenta FIFA

Bliskie relacje Infantino z Trumpem wielokrotnie wywoływały kontrowersje w środowisku piłkarskim. Prezydent FIFA był obecny na inauguracji Trumpa w styczniu 2025 roku i współpracował z Białym Domem w przygotowaniach do mistrzostw świata, w tym omawiał utworzenie grupy roboczej Białego Domu ds. turnieju.

W grudniu 2025 roku Infantino wręczył Trumpowi pierwszą Pokojową Nagrodę FIFA. Podczas mistrzostw świata 2026 w Ameryce Północnej padły pod jego adresem oskarżenia o polityczne faworyzowanie po anulowaniu obowiązkowej jednomeczowej dyskwalifikacji napastnika reprezentacji USA Folarina Baloguna.

Publikacja poinformowała również o wycieku dokumentów dotyczących planu przekazania praw komercyjnych do turniejów FIFA podmiotowi komercyjnemu na 96 lat i pozyskania 20 mld dolarów prywatnych inwestycji. Zgodnie z tymi dokumentami FIFA nie przeprowadziła otwartego przetargu i początkowo prowadziła negocjacje z Affinity Partners Jareda Kushnera, a następnie wybrała jako głównego inwestora Thrive Capital, zarządzaną przez jego młodszego brata Joshuę Kushnera.

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