10 listopada w Genewie w Szwajcarii Stany Zjednoczone mają stać się pierwszym krajem, który całkowicie odmówi regularnego przeglądu sytuacji w zakresie praw człowieka przez Radę Praw Człowieka ONZ od czasu jej utworzenia około dwóch dekad temu. Informuje o tym CBS News.

Przegląd bez udziału USA nie odbędzie się

Rada Praw Człowieka ONZ regularnie ocenia stan praw człowieka we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ, zazwyczaj raz na cztery–pięć lat. Procedura nosi nazwę Powszechnego Okresowego Przeglądu: delegacja krajowa przedstawia swoje stanowisko, odpowiada na pytania przedstawicieli innych państw i otrzymuje rekomendacje.

Rada ONZ oświadczyła, że do przeprowadzenia przeglądu konieczny jest udział przedstawicieli ocenianego kraju. W przypadku braku delegacji krajowej procedura nie może być kontynuowana.

USA już w ubiegłym roku nie stawiły się w wyznaczonym terminie takiego przeglądu. Procedurę zaplanowaną na listopad 2025 roku przełożono na 10 listopada, licząc, że amerykańskie władze zmienią swoje stanowisko, jednak tak się nie stało.

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Stanowisko Departamentu Stanu i reakcja obrońców praw człowieka

Administracja prezydenta Donalda Trumpa w ubiegłym roku wycofała się z Rady Praw Człowieka ONZ. Oskarżyła organ o uprzedzenia wobec USA i Izraela, a także stwierdziła, że Rada nie przestrzega wartości, które promuje.

Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział Associated Press, że Waszyngton nie uważa tego organu za wiarygodny. Oskarżył również Radę o antyamerykańską retorykę i niezdolność do potępiania najcięższych naruszeń praw człowieka.

Obrońcy praw człowieka skrytykowali decyzję USA. Dyrektor programu praw człowieka Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich Jamil Dakwar poinformował, że on i jego sojusznicy wezwali szefa ONZ ds. praw człowieka do przedstawienia na początku przyszłego roku zaktualizowanych informacji o sytuacji praw człowieka w USA. Eric Tistounet, który był pierwszym sekretarzem Rady, zauważył, że odmowa USA może wpłynąć na autorytet systemu przeglądu.

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