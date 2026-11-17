Centralne Dowództwo USA 7 listopada ogłosiło utworzenie Task Force Iron Gate — grupy około 20 cywilnych i wojskowych specjalistów, która będzie stacjonować w Tampie na Florydzie. Jak podaje OilPrice, będzie ona koordynować działania z innymi amerykańskimi agencjami, aby uniemożliwić Iranowi wykorzystywanie granic lądowych i Morza Kaspijskiego do transportu zaawansowanych systemów uzbrojenia, towarów podwójnego zastosowania i objętych sankcjami materiałów, a także do uzyskiwania dochodów, które Waszyngton uważa za nielegalne.

Ograniczenia morskie

W CENTCOM oświadczono, że nowa grupa ma wzmocnić ograniczenia morskie wobec irańskich portów. Według oceny dowództwa ograniczenia te uniemożliwiły Iranowi eksport ropy naftowej o wartości ponad 25 mld dolarów.

Mimo zachodnich sankcji Iran nadal otrzymuje sprzęt o przeznaczeniu wojskowym. Według śledztwa Reutersa, na które powołuje się publikacja, od stycznia 2025 roku do czerwca 2026 roku kraj importował sprzęt, materiały wybuchowe i ciężarówki o łącznej wartości co najmniej 2 mld dolarów. Ładunki docierały statkami przez Morze Kaspijskie z Rosji — państwa agresora, transportem drogowym z Azji Centralnej oraz samolotami cargo z Chin.

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Analitycy, z którymi rozmawiała publikacja, uważają, że Task Force Iron Gate może poprawić wymianę danych wywiadowczych i pomóc wykrywać firmy oraz pośredników zaangażowanych w irańskie zakupy. Jednocześnie wątpią, by inicjatywa mogła istotnie ograniczyć transporty bez współpracy państw regionu.

Szlaki kaspijskie i lądowe

Morze Kaspijskie jest trudnym kierunkiem dla USA, ponieważ jego wybrzeża mają Iran, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan. Stany Zjednoczone nie mają bezpośredniego dostępu terytorialnego do tego morza śródlądowego. Według Lloyd's List Intelligence w sierpniu liczba aktywnych statków pod rosyjską i irańską banderą na Morzu Kaspijskim wzrosła o 21% rok do roku. Jednocześnie samo to nie świadczy o wzroście transportów wojskowych.

Szlak ograniczają również płytkie wody, niewystarczająca infrastruktura portowa i wąskie gardła na kolei. Według irackich urzędników cytowanych przez Ynetnews Irak nie zgodził się na amerykańską prośbę o zamknięcie wszystkich poza dwoma przejściami granicznymi na granicy z Iranem. Pakistan 17 października zawiesił handel komercyjny przez dwa kluczowe przejścia. Jednocześnie anonimowy pakistański urzędnik powiedział RFE/RL, że nieoficjalny handel trwał, jednak redakcja nie mogła niezależnie tego zweryfikować.

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