USA rozszerzyły swoją obecność w zakresie cyberbezpieczeństwa na Hawajach i utworzyły regionalne centrum monitorowania wojskowych sieci łączności w regionie Pacyfiku. Jak informuje South China Morning Post, nowe działania mają pomóc wykrywać zagrożenia i zakłócenia łączności.

Personel przeniesiono z Marylandu na Hawaje w ramach inicjatywy Cyber Defence Forces Pacific. Generał brygady Michael Smith, dyrektor ds. dowodzenia, kontroli, łączności, systemów komputerowych i cyberobrony w Dowództwie Indo-Pacyfiku USA, oświadczył, że zapewni to dodatkową warstwę cyberobrony w regionie. Liczby przeniesionych specjalistów nie ujawniono.

Monitorowanie kabli i zakłóceń

Personel przydzielono do Dowództwa Pacyfiku amerykańskiej Agencji Systemów Informacyjnych Obrony (DISA). W ubiegłym miesiącu jednostka ta otworzyła również regionalne centrum monitorowania wojskowej łączności. Ma ono wykrywać problemy związane z uszkodzeniami kabli podmorskich, zakłóceniami w widmie elektromagnetycznym oraz przerwami w działaniu usług powstającymi w USA i wpływającymi na operacje na Pacyfiku.

Pułkownik Michael Glad, szef Dowództwa Polowego DISA na Pacyfiku, poinformował, że ubiegłoroczna ocena wykazała, iż siły USA niekoniecznie były odpowiednio przygotowane do potrzeb regionalnych. Według niego dzięki nowemu centrum liczba personelu w siedzibie dowództwa wzrośnie o około 20%.

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Ryzyka dla łączności

Większość międzykontynentalnego ruchu internetowego przechodzi przez kable podmorskie. Ich uszkodzenie może zakłócić łączność lub zmusić do przekierowania danych alternatywnymi trasami. Kable mogą także stać się celem wrogich sił, które będą próbowały przechwycić informacje.

Badanie China Strategic Risks Institute przygotowane dla Amerykańsko-Chińskiej Komisji ds. Przeglądu Gospodarczego i Bezpieczeństwa wskazywało, że większość uszkodzeń kabli podmorskich na świecie wynika z wypadków lub zjawisk naturalnych. Jednocześnie autorzy ostrzegli, że Chiny rozwijają zdolności do zakłócania funkcjonowania takiej infrastruktury. Za szczególnie podatne uznali połączenia między kontynentalną częścią USA, Hawajami i Guamem ze względu na ograniczoną liczbę alternatywnych tras.

Waszyngton wcześniej oskarżał grupę Volt Typhoon, która według USA jest powiązana z państwem chińskim, o naruszenie sieci infrastruktury krytycznej, w tym na Guamie. Pekin wielokrotnie odrzucał oskarżenia o państwowe hakerstwo. Nowych amerykańskich inicjatyw nie powiązano bezpośrednio z Chinami.

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