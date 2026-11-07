Stany Zjednoczone i Demokratyczna Republika Konga 5 listopada przeprowadziły w Paryżu we Francji drugie posiedzenie wspólnego komitetu sterującego, który koordynuje strategiczne partnerstwo w dziedzinie minerałów krytycznych, infrastruktury i bezpieczeństwa. Strony omówiły korytarz kolejowy Lobito, kompleks hydroenergetyczny Grand Inga, rozwój przetwarzania surowców oraz strategiczną rezerwę aktywów.

The Rio Times informuje, powołując się na wspólne oświadczenie rządów opublikowane 6 listopada. Kraje podpisały strategiczną umowę partnerską 4 grudnia 2025 roku, a pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się 5 lutego 2026 roku.

Korytarz Lobito i Grand Inga

Delegacje z zadowoleniem przyjęły zawarcie umowy koncesyjnej dotyczącej Korytarza Lobito, który łączy pas miedzionośny DR Konga z atlantyckim portem Lobito w Angoli. W oświadczeniu trasę tę nazwano Korytarzem Sakania—Lobito, a inwestycje wzdłuż niego określono jako jeden z priorytetów partnerstwa.

W sprawie projektu Grand Inga na rzece Kongo strony rozpatrzyły dalsze kroki. Komitet koordynacyjny i sterujący tego kompleksu hydroenergetycznego odbył pierwsze posiedzenie 26 października 2026 roku. Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju przedstawiła informacje o inwestycjach, które przygotowuje dla DR Konga, jednak ich wartości nie ujawniono w oświadczeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dostęp do aktywów i warunek bezpieczeństwa

Strategiczna rezerwa aktywów przewiduje listę kongijskich aktywów, do których amerykańskie firmy będą miały priorytetowy dostęp. Pierwszą listę aktywów rząd DR Konga określił podczas pierwszego spotkania komitetu, a w Paryżu strony odnotowały zainteresowanie amerykańskich prywatnych firm tym mechanizmem.

Rządy zwróciły również uwagę na ustawę DR Konga, która ustanawia zasady podatkowe i celne dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa. Zadeklarowały zamiar rozwijania w kraju przetwarzania i rafinacji minerałów, a także szkolenia zawodowego kadr. Pokój i bezpieczeństwo we wschodniej części DR Konga, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, pozostają podstawą realizacji partnerstwa.

Wspólne oświadczenie nie zawiera kwoty planowanych inwestycji, harmonogramu realizacji projektów ani celów dotyczących tworzenia miejsc pracy. Według danych Służby Geologicznej USA DR Konga w 2025 roku zapewniła około trzy czwarte światowego wydobycia kobaltu. Metal ten jest wykorzystywany między innymi w produkcji akumulatorów.

Czytaj nas na