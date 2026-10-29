USA i Japonia uzgodniły utworzenie w Japonii zakładu produkcyjnego do wspólnego wytwarzania zaawansowanych rakiet lotniczych klasy powietrze–powietrze średniego zasięgu. Poinformował o tym na Filipinach minister obrony Japonii Shinjirō Koizumi po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem, podaje Channel NewsAsia.

Wspólna produkcja w Japonii

Rozmowy odbyły się 28 października w mieście Cebu na marginesie dorocznego spotkania szefów resortów obrony państw Azji Południowo-Wschodniej oraz ich partnerów z Azji i Zachodu. Według Koizumiego rakiety, które będą produkowane w ramach wspólnej inicjatywy Operation Supercharge, są niezbędne dla myśliwców F-35.

Japońskie Siły Samoobrony również używają wyprodukowanych w USA myśliwców F-35. Minister obrony Japonii nie ujawnił innych szczegółów dotyczących przyszłego zakładu ani warunków porozumienia.

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie

Koizumi oświadczył, że podczas spotkania z Hegsethem strony podzielały poczucie kryzysu z powodu coraz bardziej skomplikowanej sytuacji w regionie. Uzgodniły także wzmacnianie zdolności sojuszu amerykańsko-japońskiego do odstraszania i szybszego oraz intensywniejszego reagowania.

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Minister dodał, że strony potwierdziły znaczenie wolnego i otwartego porządku międzynarodowego opartego na rządach prawa, który odrzuca próby jednostronnej zmiany status quo siłą, przymusem lub innymi środkami. Jednocześnie zaznaczył, że rozmowy nie były wymierzone przeciwko konkretnemu państwu.

Oświadczenia USA dla państw ASEAN

Osobno Hegseth spotkał się z ministrami obrony ASEAN. Potwierdził zobowiązanie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do powstrzymywania agresji w regionie i oświadczył, że Waszyngton będzie bronił własnych interesów, a także interesów sojuszników i partnerów.

USA wcześniej oświadczały, że są zobowiązane do obrony Filipin w przypadku zbrojnego ataku na filipińskie siły, statki lub samoloty, w tym na Morzu Południowochińskim. Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego tego akwenu, do którego roszczenia zgłaszają również Filipiny, Wietnam, Malezja, Brunei i Tajwan. Osobno między Pekinem a Tokio trwa spór o wyspy na Morzu Wschodniochińskim, które kontroluje Japonia.

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