Reprezentacje USA i Kanady zagrają w finale kobiecych mistrzostw świata w hokeju na lodzie w Herning w Danii. Amerykanki rozgromiły Finlandię 5:0 w półfinale, a Kanada pokonała Szwecję 3:0, informuje Channel NewsAsia.

Pięć bramek USA w meczu z Finlandią

Reprezentacja Finlandii miała na początku meczu okazje do otwarcia wyniku, jednak USA zakończyły pierwszą tercję z przewagą dwóch bramek dzięki trafieniom Kelly Pannek i Alex Carpenter.

Pod koniec drugiej tercji Caroline Harvey, Lacey Eden i kapitan Hilary Knight zdobyły trzy bramki w 95 sekund, definitywnie rozstrzygając wynik spotkania. Trzecia tercja zakończyła się bez bramek.

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Aktualne mistrzynie świata z USA awansowały do finału turnieju po raz 25. z rzędu i będą walczyć o 12. tytuł. Amerykańska drużyna grała w finale każdych mistrzostw świata od początku rozgrywek w 1990 roku.

Kanada pokonała Szwecję

W drugim półfinale Sarah Fillier otworzyła wynik w przewadze liczebnej, Sarah Wozniewicz podwyższyła prowadzenie Kanady, a Emma Maltais zdobyła trzecią bramkę na początku ostatniej tercji.

Kanada ma 13 tytułów mistrzyń świata — najwięcej w historii turnieju. W meczu o brązowe medale zmierzą się reprezentacje Szwecji i Finlandii. Finał odbędzie się w poniedziałek w Herning.

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