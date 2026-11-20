W Szanghaju w Chinach USA i Chiny przeprowadziły w tym tygodniu rozmowy dotyczące bezpieczeństwa morskiego, odbywające się równolegle ze szczytem prezydenta Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował o tym South China Morning Post.

Rozmowy w Szanghaju

Chińska marynarka wojenna gościła przedstawicieli Dowództwa Indo-Pacyfiku USA, Floty Pacyfiku, Sił Powietrznych, Straży Przybrzeżnej i Pentagonu. Spotkania trwały od środy do piątku.

Dowództwo Indo-Pacyfiku USA oświadczyło, że uczestnicy przeprowadzili rozmowy między operatorami, skoncentrowane na zmniejszeniu ryzyka niebezpiecznych i nieprofesjonalnych incydentów. Chińska marynarka wojenna poinformowała o „szczerej, pragmatycznej i konstruktywnej” wymianie poglądów na temat obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego i powietrznego.

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Program na 2027 rok

Strony przeanalizowały również coroczne wdrażanie Kodeksu Nieplanowanych Spotkań na Morzu, omówiły środki służące wzmocnieniu bezpieczeństwa marynarki wojennej oraz uzgodniły program posiedzeń grup roboczych na 2027 rok.

Rozmowy obejmowały doroczne posiedzenie plenarne w ramach Chińsko-Amerykańskiej Umowy o Konsultacjach w Sprawach Morskich oraz drugie w tym roku spotkanie grupy roboczej. Umowę podpisano w 1998 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo operacji morskich i powietrznych oraz zmniejszyć ryzyko wypadków lub błędnych kalkulacji.

Spotkania w ramach mechanizmu zawieszono w sierpniu 2022 roku po wizycie ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie. Wznowiono je w kwietniu 2024 roku, a od tego czasu strony spotykają się dwa razy w roku.

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