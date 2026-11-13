Stany Zjednoczone i Chiny w piątek odbyły pierwsze oficjalne posiedzenie dwustronnej Rady Handlowej. Spotkanie miało miejsce na kilka dni przed planowanymi rozmowami prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Shenzhen.

Pierwsze posiedzenie mechanizmu

Biuro Przedstawiciela Handlowego USA poinformowało, że w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele tej instytucji oraz Departamentu Skarbu USA. Administracja Trumpa oświadczyła, że zamierza kontynuować współpracę z Chinami w celu stworzenia uczciwego i zrównoważonego handlu między dwiema największymi gospodarkami świata, informuje South China Morning Post.

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Towary dla możliwego obniżenia ceł

Kraje utworzyły mechanizm Rady Handlowej we wrześniu. Wówczas przygotowały listy towarów niewrażliwych o wartości do 30 mld dolarów amerykańskich z każdej strony, które mogą nadawać się do obniżenia ceł.

Amerykańska lista obejmuje towary konsumpcyjne, w tym kuchenki mikrofalowe, żelazka elektryczne, ozdoby świąteczne i zabawki. Chińska lista zawiera głównie produkty rolne: kukurydzę, sorgo, produkty mleczne, wołowinę i warzywa. Posiedzenie poprzedziła wideorozmowa sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, przedstawiciela handlowego USA Jamiesona Greera oraz wicepremiera ChRL He Lifenga, która odbyła się w ubiegłym tygodniu.

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