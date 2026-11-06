W Kolumbii rozpoczęły się wspólne ćwiczenia wojskowe Southern Vanguard 2027 z udziałem około 350 amerykańskich żołnierzy i ponad 400 kolumbijskich żołnierzy. Manewry goszczą Kolumbijskie Siły Lądowe, a kieruje nimi Dowództwo Armii USA na Półkuli Zachodniej, informuje Defense News.

Szkolenie w dżungli

Southern Vanguard 2027 to 41. doroczne ćwiczenia w tym formacie. Rozpoczęły się w poniedziałek i, według Armii USA, potrwają do połowy listopada.

Po ceremonii otwarcia uczestnicy skoncentrują się na działaniach w dżungli oraz przeciwdziałaniu improwizowanym urządzeniom wybuchowym. Program obejmuje także szkolenie sztabowe, przechwytywanie na morzu, szkolenie cybernetyczne oraz ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa naziemnego.

Wojskowi planują także przeprowadzić ćwiczenia z ewakuacji medycznej z bazy Tolemaida do Szkoły Kawalerii w Bogocie.

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Współpraca wojskowa

Szef sztabu ds. generowania sił Kolumbijskiej Armii Narodowej, generał brygady Edilberto Cortes, witając międzynarodowych uczestników, oświadczył, że ich obecność świadczy o wspólnym zaangażowaniu w umacnianie zbiorowej gotowości i współpracy między krajami.

Pod koniec 2025 roku Armia USA utworzyła Dowództwo na Półkuli Zachodniej w ramach szeroko zakrojonej reorganizacji sił. Jak zauważa publikacja, jest to związane ze zmianą priorytetów Pentagonu: amerykańska Strategia Obrony Narodowej na 2026 rok poświęca większą uwagę obronie terytorium USA i Półkuli Zachodniej.

USA zintensyfikowały także przygotowania do działań w dżungli, w tym wznowiły działalność szkoły szkolenia w dżungli w Panamie wraz z panamskimi siłami zbrojnymi. Wcześniej amerykańscy wojskowi współpracowali z Kolumbią w ramach kursu Lancero, który źródło porównuje do amerykańskiej Szkoły Rangerów.

Przed Southern Vanguard 2027 amerykańscy wojskowi uczestniczyli w ćwiczeniach Southern Vanguard 2026 w Peru. W scenariuszu szkolenia polowego w mieście Sauce uczestniczyło również około 400 żołnierzy.

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