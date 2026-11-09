Puchar Świata w rugby league w 2030 roku odbędzie się w USA i na wyspach Pacyfiku. Pięć miast-gospodarzy turnieju nie zostało jeszcze potwierdzonych. Rozgrywki mężczyzn i kobiet będą odbywać się jednocześnie, informuje BBC Sport.

Więcej drużyn w turnieju

Międzynarodowa Federacja Rugby League (IRL) oświadczyła, że organizacja Pucharu Świata w nowych krajach powinna pomóc rozszerzyć geografię tego sportu. Przewodniczący IRL Tony Grant powiedział na dorocznym walnym zgromadzeniu organizacji w Sydney, że strategia ma zwiększyć zainteresowanie nadawców, partnerów rządowych i kibiców obecnym Pucharem Świata w Australii.

Grant potwierdził również, że liczba uczestników męskiego Pucharu Świata wzrośnie z 10 do 12 drużyn. W turnieju kobiet liczba uczestniczek wzrośnie z ośmiu do 10. Format rozgrywek nie został jeszcze określony: IRL zwróciła się o opinie do krajów uczestniczących.

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Turnieje we Francji i Europie

IRL zaproponowała również przyznanie Samoa i Tongze statusu krajów pierwszego poziomu, obok Australii, Anglii i Nowej Zelandii. Samoa zostało pierwszym państwem Pacyfiku, które zagrało w finale Pucharu Świata 2022. W tym roku Samoa i Tonga dotarły do półfinałów turnieju.

Puchar Świata w rugby league na wózkach w 2030 roku odbędzie się jednocześnie z głównymi rozgrywkami, jednak jego gospodarzem będzie Francja. Gospodarzem Pucharu Świata 2034 będzie Europa. Finały turnieju kobiet i mężczyzn w 2026 roku między Australią a Nową Zelandią odbędą się 15 listopada w Brisbane.

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