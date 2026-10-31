Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała przedłużyć mandatu misji pokojowej MINURSO na Saharze Zachodniej, który wygasa 31 października. Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska — państwo-agresor — zawetowały wzajemnie swoje projekty rezolucji dotyczące przedłużenia pracy misji. Poinformowała o tym Deutsche Welle.

Wzajemne weta w Radzie Bezpieczeństwa

Amerykański projekt przewidywał przedłużenie mandatu misji o rok, uznanie marokańskiego planu autonomii za jedyną podstawę negocjacji w sprawie uregulowania konfliktu oraz ograniczenie wojskowego komponentu misji. Za dokumentem zagłosowało 11 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa, kolejnych trzech wstrzymało się od głosu, jednak Rosja zawetowała rezolucję.

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia oświadczył, że Rada Bezpieczeństwa nie może z góry przesądzać kwestii suwerenności. Stany Zjednoczone ze swojej strony zawetowały rosyjski projekt, który proponował przedłużenie mandatu o kolejny rok bez zmiany obecnych warunków.

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Spór o referendum

Misję ONZ, znaną jako MINURSO, utworzono w 1991 roku w celu nadzorowania planu uregulowania oraz zawieszenia broni między Marokiem a Frontem Polisario. Maroko uważa bogatą w minerały byłą hiszpańską kolonię za swoje terytorium. Front Polisario, wspierany przez Algierię i reprezentujący rdzenną ludność Sahrawi, dąży do utworzenia niepodległej Republiki Saharyjskiej.

Amerykański projekt przewidywał również zmianę nazwy MINURSO na MINUSO — bez litery R, oznaczającej referendum w sprawie samostanowienia terytorium. Przedstawiciel USA przy ONZ Michael Waltz oświadczył, że ONZ od dziesięcioleci nie przygotowywała się do takiego głosowania.

Pałac królewski Maroka z zadowoleniem przyjął nieprzedłużenie mandatu, oświadczając, że powinno to oznaczać zakończenie zaangażowania Rady Bezpieczeństwa w tę kwestię. Przedstawiciel Frontu Polisario przy ONZ Sidi Omar podziękował Rosji za weto, oświadczając, że amerykański projekt podważyłby prawo Sahrawi do samostanowienia i niepodległości.

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