USA po raz trzeci będą gospodarzami piłkarskiego Copa América w 2028 roku. Poinformowały o tym 24 listopada konfederacje piłkarskie CONMEBOL i CONCACAF, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Udział drużyn CONCACAF

W turnieju weźmie udział sześć drużyn CONCACAF z Ameryki Północnej i Środkowej, a także z Karaibów. CONCACAF zrzesza drużyny piłkarskie z tych regionów.

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Kwalifikacje przez Złoty Puchar

Złoty Puchar 2027 będzie turniejem kwalifikacyjnym dla wszystkich sześciu przedstawicieli CONCACAF. Na podstawie jego wyników drużyny uzyskają awans do Copa América 2028.

Copa América odbywa się raz na cztery lata. Poprzednia edycja turnieju odbyła się w USA w 2024 roku: w finale na stadionie Hard Rock w Miami Argentyna pokonała Kolumbię, a Lionel Messi uniósł trofeum wraz z kolegami z drużyny.

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