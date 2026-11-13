Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi niepubliczne rozmowy z władzami wojskowymi Mjanmy, które Waszyngton wcześniej oskarżał o ludobójstwo. Jak informuje ABC News Australia, amerykańscy urzędnicy udali się w tym roku do Naypyidaw i Tokio na spotkania z przywódcą wojskowego przewrotu, a później prezydentem, Min Aung Hlaingiem.

Surowce ziem rzadkich i Chiny

Zgodnie z dokumentem Departamentu Stanu USA do celów kontaktów dyplomatycznych należą przeciwdziałanie wpływom Chin w regionie oraz potencjalny dostęp do znacznych zasobów surowców ziem rzadkich Mjanmy. Materiały te są wykorzystywane w produkcji ekranów, pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych, uzbrojenia i półprzewodników.

Według Stimson Center w Mjanmie działa ponad 600 kopalń surowców ziem rzadkich. Znaczna część wydobycia jest eksportowana do Chin, które dominują w światowym przetwarzaniu takich zasobów. Jednocześnie wiele złóż znajduje się w stanie Kaczin, w pobliżu chińskiej granicy, na terytoriach kontrolowanych przez etniczne ugrupowania zbrojne walczące przeciwko władzom wojskowym.

Zatrzymanie amerykańskiego biznesmena

Kontakty między Waszyngtonem a Naypyidaw zintensyfikowały się po zatrzymaniu 11 czerwca na lotnisku w Rangunie amerykańskiego biznesmena Adama Castillo. Były szef Amerykańskiej Izby Handlowej w Mjanmie był przez trzy miesiące przetrzymywany pod zarzutem naruszeń finansowych, którym zaprzeczał.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Castillo, były żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej USA, według redakcji lobbował za zniesieniem sankcji wobec Mjanmy w zamian za rozmowy o dostępie USA do złóż ziem rzadkich. Dyrektor Programu Azji Południowo-Wschodniej w Instytucie Lowy’ego Hunter Marston uważa, że jego zatrzymanie stało się pretekstem do bezpośredniego dialogu przedstawicieli USA z wojskowym kierownictwem kraju.

Ryzyko legitymizacji władz

USA nałożyły sankcje na wojskowe kierownictwo Mjanmy i obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych po przewrocie z 2021 roku, gdy wojskowi odsunęli wybrany rząd. Min Aung Hlaing został w tym roku prezydentem po wyborach, które siły opozycyjne i międzynarodowi krytycy nazwali fikcyjnymi.

Obrońcy praw człowieka obawiają się, że nowe kontakty z USA mogą osłabić międzynarodową presję na władze wojskowe. Od przewrotu walki między armią, prodemokratycznymi siłami oporu i etnicznymi organizacjami zbrojnymi pochłonęły, według szacunków, około 100 tys. ofiar i doprowadziły do przesiedlenia milionów ludzi. We wrześniu, kilka tygodni po rozmowach amerykańskich urzędników w Naypyidaw, wojskowi przeprowadzili nalot na targ w stanie Rakhine; według lokalnych doniesień zginęło ponad 50 osób.

Czytaj nas na