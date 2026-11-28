Amerykańscy wojskowi zastosowali technologie przeciwdziałania dronom po pojawieniu się około sześciu dronów w pobliżu bazy lotniczej RAF Lakenheath w Wielkiej Brytanii. Jak podał Channel NewsAsia, napisał o tym Financial Times, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją. Medium podało również, że Iran jest podejrzewany o możliwy związek z incydentem.

Według Financial Times USA zastosowały środki przeciwdziałania dronom, jednak brytyjski ani amerykański personel nie przejął tych dronów.

Reakcja strony brytyjskiej

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało Reuters, że 13 listopada policja resortu i policja hrabstwa Suffolk wraz z siłami bezpieczeństwa Sił Powietrznych USA zareagowały na zgłoszenia o nieautoryzowanej aktywności dronów w RAF Lakenheath.

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Według ministerstwa sytuację szybko opanowano, a baza powróciła do standardowych środków bezpieczeństwa i ochrony sił. Przedstawiciel Sił Powietrznych USA wcześniej oświadczył, że w wyniku incydentu nie ucierpieli personel, samoloty ani infrastruktura. Biały Dom i Pentagon nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz dotyczący doniesienia Financial Times.

Incydent w innej bazie

We wrześniu zagrożenie związane z Iranem w RAF Fairford, innej brytyjskiej bazie wykorzystywanej przez Siły Powietrzne USA, doprowadziło do wycofania amerykańskich bombowców B-1. W ubiegłym miesiącu powiedział o tym prezydent USA Donald Trump. Teheran zaprzeczył udziałowi w incydencie w Fairford oraz innej wrogiej działalności w Wielkiej Brytanii.

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