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USA usunęły WuXi AppTec z listy chińskich firm wojskowych — STAT News

Fedir Krysztowski 09 listopada 2026 22:59
USA usunęły WuXi AppTec z listy chińskich firm wojskowych — STAT News

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa usunęła chińską firmę WuXi AppTec z listy chińskich firm wojskowych działających w Stanach Zjednoczonych. WuXi AppTec jest ważnym kontraktowym deweloperem i producentem dla przemysłu farmaceutycznego.

Decyzja po pozwie sądowym

Jak informuje STAT News, Departament Obrony USA zrobił to w wykonaniu orzeczenia sądu. Odpowiednie zawiadomienie opublikowano w Federal Register.

W sierpniu sędzia federalnego sądu okręgowego USA tymczasowo zakazał administracji kontynuowania procedury takiego oznaczenia. WuXi AppTec wniosła pozew, twierdząc, że decyzja o umieszczeniu na liście była arbitralna i bezpodstawna zgodnie z ustawą o postępowaniu administracyjnym.

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Powody umieszczenia na liście

Dwa miesiące przed orzeczeniem sądu administracja dodała WuXi AppTec do wykazu z powodu obaw dotyczących możliwych powiązań firmy z chińskim rządem i wojskiem. W USA wyrażano także obawy, że nasilająca się konkurencja ze strony chińskich firm może stanowić ryzyko dla amerykańskiego przywództwa w biotechnologii.

Zwolennicy ostrzejszego kursu wobec Chin w Waszyngtonie uważają WuXi AppTec za coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Umieszczenie na liście mogło otworzyć drogę do dalszego uznania firmy za firmę biotechnologiczną „szczególnego niepokoju”.

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