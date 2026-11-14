USA żądają od Japonii przekazania łącznie 3 bln jenów na wsparcie amerykańskich wojsk stacjonujących w kraju przez pięć lat, począwszy od roku fiskalnego 2027. To około trzykrotnie więcej niż obecna pięcioletnia kwota finansowania wynosząca około 1 bln jenów, informuje The Japan Times, powołując się na źródła.

Różnice w ocenach

Rząd Japonii ze swojej strony szacuje niezbędną kwotę wsparcia na kolejne pięć lat na około 1,5 bln jenów. Tokio uwzględnia osłabienie jena i wzrost cen.

Obecne porozumienie obejmuje pięć lat fiskalnych do 2026 roku, który zakończy się w marcu 2027 roku. W tym okresie Japonia przeznaczyła 1,06 bln jenów, czyli średnio około 210 mld jenów rocznie. Nawet według japońskiej oceny średnioroczna kwota wydatków wzrośnie do 300 mld jenów.

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Według jednego z rozmówców publikacji sam wpływ kursu walutowego zwiększyłby kwotę około półtora raza w porównaniu z poprzednim poziomem.

Negocjacje do końca roku

Waszyngton i Tokio dążą do osiągnięcia porozumienia do końca roku, jednak negocjacje mają być trudne. Japoński rząd rozważa również propozycje budowy schronów i innych środków, które umożliwiłyby amerykańskim bazom wojskowym w Japonii zachowanie funkcjonalności w razie ataku.

Podczas pierwszej administracji prezydenta USA Donalda Trumpa Waszyngton miał żądać ponad czterokrotnego zwiększenia ówczesnego poziomu finansowania w ramach tego programu.

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