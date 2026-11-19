Stany Zjednoczone przeprowadziły próbny start nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Start odbył się we wtorek o godz. 23:01 czasu pacyficznego — mniej niż dwie godziny przed przylotem samolotu prezydenta Donalda Trumpa do chińskiego Shenzhen, poinformował South China Morning Post.

Według czasu lokalnego w Chinach start odbył się w środę o godz. 15:01. Air Force One wylądował na międzynarodowym lotnisku Shenzhen Bao’an o godz. 16:43. Test nosił oznaczenie Glory Trip 257.

Planowany test

Dowództwo Globalnych Uderzeń Sił Powietrznych USA oświadczyło, że start był planowany, został zaplanowany kilka lat wcześniej i nie był reakcją na wydarzenia na świecie. Celem testu była ocena działania amerykańskiego systemu międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz zebranie danych na potrzeby konserwacji, prac inżynieryjnych i analizy cyklu życia.

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Minuteman III to umieszczony w silosie, trzystopniowy pocisk na paliwo stałe o zasięgu ponad 9 660 kilometrów. Może przenosić do trzech głowic jądrowych i jest elementem amerykańskiego odstraszania nuklearnego. Dowództwo Globalnych Uderzeń Sił Powietrznych USA przeprowadziło ponad 300 próbnych startów tego systemu.

Spotkanie na szczycie APEC

Trump ma spotkać się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz przywódcą państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem na marginesie szczytu przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Oczekuje się, że trójstronne rozmowy będą poświęcone kwestiom bezpieczeństwa globalnego, w tym wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, konfliktowi w Iranie oraz kontroli zbrojeń jądrowych.

Przed szczytem Chiny również poinformowały o próbnym wystrzeleniu do Oceanu Spokojnego pocisku bazowania podwodnego z atrapą głowicy. Pekin nie podał typu pocisku, jednak w materiale zaznaczono, że mógł to być JL-2 lub nowszy JL-3.

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