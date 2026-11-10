W Stanach Zjednoczonych trzem mężczyznom postawiono zarzuty przygotowywania serii ataków terrorystycznych na społeczności żydowskie w Europie i USA, a także na brytyjską bazę lotniczą RAF Fairford. Według amerykańskiej prokuratury chodziło o niemal 20 planowanych ataków. Zaktualizowany akt oskarżenia ujawniono w sądzie federalnym na Manhattanie w Nowym Jorku, informuje ABC News Australia.

Oskarżonymi są Mohammad Baker Saad Daoud al-Saadi, posiadający obywatelstwo irańskie i irackie, obywatel Iranu Mohsen Mohajeri oraz obywatel Iraku Mohammad Ali al-Hassani. W areszcie przebywa jedynie al-Saadi.

Wersja oskarżenia

Prokurator USA w Nowym Jorku Jamie McDonald oświadczył, że al-Saadi, który został aresztowany wiosną, nadal koordynował działania ze współoskarżonymi w dniach poprzedzających domniemaną próbę zamachu terrorystycznego we wrześniu w bazie Królewskich Sił Powietrznych w Fairford. W bazie wcześniej stacjonowały amerykańskie bombowce i personel wojskowy.

Zgodnie z aktem oskarżenia trzej mężczyźni mieli rzekomo wykorzystywać sieć kontaktów w Wielkiej Brytanii do przygotowania ataków w imieniu powiązanej z Iranem siatki terrorystycznej. Jak wynika z dokumentu, w jej skład wchodziły Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz Kata'ib Hizballah. Rząd USA uznał obie organizacje za zagraniczne organizacje terrorystyczne. Amerykańscy prokuratorzy twierdzą również, że al-Saadi był dowódcą Kata'ib Hizballah.

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Incydent w pobliżu RAF Fairford

Po północy 27 września brytyjskie organy ścigania zatrzymały pięciu mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z materiałami wybuchowymi i terroryzmem. Stało się to po tym, jak zauważono trzy podejrzane furgonetki jadące w kierunku bazy w zachodniej Anglii. Kilka dni później zatrzymano kolejnego podejrzanego — obywatela brytyjsko-irańskiego.

Mohammedowi Abdulkarimowi i Numanowi Essghirowi, obu 24-letnim, postawiono zarzuty na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Abdulkarim jest oskarżony o pomaganie zagranicznej służbie wywiadowczej, a Essghir o wtargnięcie na obszar objęty zakazem w celu szkodzącym interesom Wielkiej Brytanii. Wszyscy mężczyźni zatrzymani w Wielkiej Brytanii w związku z tym incydentem zostali zwolnieni za kaucją.

Brytyjskie władze powiązały incydent z Teheranem, choć Iran zaprzeczył udziałowi. Po zatrzymaniach USA wycofały bombowce z RAF Fairford i przerzuciły je do baz w Stanach Zjednoczonych. W czerwcu al-Saadi nie przyznał się do winy w związku z wcześniejszymi zarzutami planowania co najmniej 18 ataków w Europie i od tego czasu pozostaje w areszcie bez prawa do kaucji.

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