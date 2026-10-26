USA wyznaczyły atomowy okręt podwodny uderzeniowy USS Colorado klasy Virginia jako pierwszy amerykański okręt, który pod koniec 2027 roku wejdzie w skład rotacyjnych sił okrętów podwodnych w Australii. Poinformował o tym Pentagon, jak podaje Anadolu Agency. Okręt ma numer SSN 788.

Baza w Australii Zachodniej

Siły Submarine Rotational Force-West będą stacjonować w bazie marynarki wojennej HMAS Stirling w Australii Zachodniej. Baza ma przyjmować rotacyjnie do czterech amerykańskich okrętów podwodnych uderzeniowych i jeden brytyjski.

O wyznaczeniu USS Colorado poinformowali sekretarz wojny USA Pete Hegseth, wicepremier i minister obrony Australii Richard Marles oraz minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting. Ogłoszenie nastąpiło przed okresem prac konserwacyjnych, który według Pentagonu ma rozpocząć się później w tym tygodniu.

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Rozwój zdolności Australii

Pentagon oświadczył, że prace konserwacyjne mają pokazać rosnącą zdolność Australii do obsługi amerykańskich i brytyjskich atomowych okrętów podwodnych uderzeniowych w ramach partnerstwa bezpieczeństwa AUKUS.

Inicjatywa jest częścią pierwszego komponentu AUKUS, którego celem jest pomoc Australii w pozyskaniu okrętów podwodnych o napędzie jądrowym i uzbrojeniu konwencjonalnym. Siły rotacyjne mają zapewnić krajowi doświadczenie techniczne oraz możliwości infrastrukturalne i regulacyjne niezbędne do eksploatacji i obsługi przyszłej floty okrętów podwodnych. Mają również rozszerzyć regionalne możliwości obsługi technicznej i wspierać rozmieszczanie okrętów podwodnych trzech państw partnerskich.

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