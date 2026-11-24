23 listopada USA wpisały singapurską firmę chipową Megaspeed na handlową czarną listę. Firma była wcześniej dużym klientem Nvidii i figuruje w amerykańskim śledztwie dotyczącym możliwych naruszeń ograniczeń eksportowych w związku z domniemanymi dostawami chipów AI Nvidii do Chin, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Ograniczenia dla dostawców z USA

Wpisanie na amerykańską listę podmiotów oznacza, że firmy z USA nie mogą dostarczać Megaspeed towarów, oprogramowania ani technologii bez specjalnej licencji. Według publikacji taka licencja prawdopodobnie nie zostanie zatwierdzona. Firmy znajdujące się na liście mogą również mieć trudności z uzyskaniem części zamiennych pochodzenia amerykańskiego, aktualizacji oprogramowania i licencji na własność intelektualną.

Amerykańskie Departamenty Sprawiedliwości i Handlu oświadczyły w tym tygodniu, że prowadzą dochodzenie w sprawie Megaspeed od 2024 roku. Przedmiotem śledztwa są możliwe naruszenia zasad kontroli eksportu związane z domniemanymi dostawami zaawansowanych chipów AI Nvidii do Chin. Megaspeed nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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Powiązania z Nvidią

Na czele firmy stała wcześniej Alice Huang — chińska bizneswoman i kontrolująca akcjonariuszka Megaspeed. Firma oświadczyła, że Huang odeszła z niej w sierpniu 2025 roku, a działalność Megaspeed była zgodna z prawem. Nvidia wymienia Megaspeed wśród swoich oficjalnych partnerów chmurowych.

The New York Times podał w ubiegłym miesiącu, że amerykańskie władze rzekomo doszły do wniosku, iż Alice Huang miała powiązania z chińskim wywiadem i przekazywała informacje Pekinowi. Reuters nie mógł niezależnie zweryfikować tego twierdzenia, a Chiny nazwały oskarżenia o szpiegostwo „bezpodstawnymi”.

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