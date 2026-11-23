Siły USA stacjonujące w Korei Południowej po raz pierwszy wysłały śmigłowce wojskowe do Japonii na ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Jak informuje Anadolu Agency, lotnictwo przerzucono do Połączonego Centrum Szkolenia Wojsk Ogólnych w Camp Fuji w prefekturze Shizuoka.

Jakie śmigłowce zaangażowano

Według Yonhap do Japonii skierowano śmigłowce szturmowe AH-64E Apache, wielozadaniowe UH-60 Black Hawk oraz transportowe CH-47 Chinook. Śmigłowce należą do 2. Brygady Lotnictwa Bojowego 2. Dywizji Piechoty Armii USA.

Apache są wykorzystywane głównie do niszczenia pojazdów opancerzonych. Black Hawki są przeznaczone do transportu żołnierzy, ładunków i rannych, natomiast Chinooki — do transportu ciężkiego sprzętu, artylerii i większej liczby personelu.

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Cel przerzutu

Siły USA w Korei nazwały to rozmieszczenie historycznym pierwszym przypadkiem i oświadczyły, że ma ono wzmocnić gotowość wojskową w regionie Indo-Pacyfiku. Według Yonhap prowadzenie ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji na poligonach w Korei Południowej utrudnia sprzeciw lokalnych mieszkańców.

Przerzut odbywa się w związku z dążeniem Waszyngtonu do zapewnienia większej elastyczności operacyjnej siłom rozmieszczonym w Korei Południowej. Może to potencjalnie rozszerzyć ich rolę poza Półwysep Koreański w reagowaniu na regionalne wyzwania bezpieczeństwa, w tym związane z Chinami. W Korei Południowej stacjonuje około 39 tys. amerykańskich żołnierzy, a w Japonii — około 50 tys.

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