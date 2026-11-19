Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dekad rozmieściły myśliwce F-16 na dyżurze w bazie lotniczej Eareckson na wyspie Shemya w archipelagu Aleutów na Alasce. Podczas ćwiczeń od 18 do 26 października samoloty i ich załogi utrzymywały gotowość do szybkiego startu, informuje Defense News.

Wraz z F-16 na Shemya przerzucono samoloty tankowania powietrznego i lotnictwo transportowe. Wyspa znajduje się bliżej Rosji niż kontynentalnej części Alaski. Rzeczniczka regionu NORAD na Alasce, kapitan Kitsana Dunglomchan, oświadczyła, że w latach 80. dyżury samolotów w Eareckson były powszechną praktyką, jednak obecne rozmieszczenie było pierwszym takim od wielu lat.

Ćwiczenia USA i Kanady

Rozmieszczenie zakończyło się operacjami dalekiego zasięgu w ramach amerykańsko-kanadyjskich ćwiczeń obrony terytorium. F-16 z Eareckson osłaniały południową część alaskańskiego teatru działań, a F-35 i F-16 z bazy lotniczej Eielson — jego północno-zachodnią część. Kanadyjskie CF-18 wystartowały z bazy Cold Lake, aby osłaniać kierunek północny.

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Dowódca regionu NORAD na Alasce, generał porucznik Robert Davis, oświadczył, że operacja potwierdziła zdolność do rozmieszczania sił na odległym lotnisku, utrzymywania dyżuru, szybkiego podrywania samolotów w powietrze oraz integrowania sił amerykańskich i kanadyjskich. Podczas pobytu w Eareckson wojskowi certyfikowali także system awaryjnego hamowania samolotów dla F-16.

Plany na Marianach

Pod koniec października Siły Powietrzne USA opublikowały również propozycję dotyczącą przyszłych operacji na Rocie, Saipanie i Tinianie we Wspólnocie Marianów Północnych. Wojskowi oświadczyli, że zbadają możliwe skutki przeprowadzania na tych lotniskach do 1 500, a potencjalnie ponad 1 800 operacji lotniczych rocznie, w tym startów i lądowań.

Ćwiczenia mogą odbywać się kilka razy w roku przez kilka tygodni, z udziałem do 1 000 żołnierzy na każdym lotnisku, do 550 tys. galonów paliwa, amunicji i tymczasowej infrastruktury. Badania społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków tych planów mają zostać ukończone do połowy 2028 roku. Na Tinianie Siły Powietrzne od końca 2023 roku odnawiają dawną bazę North Field, która w połowie 2025 roku została uznana za półstałe miejsce awaryjne dla bazy Andersen na Guamie.

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