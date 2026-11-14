Jak podaje Live Science, Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) uznała, że USA straciły status kraju, w którym odra została wyeliminowana. Oznacza to, że wewnętrzne szerzenie się wirusa w kraju stało się znaczące i długotrwałe.

USA oficjalnie wyeliminowały odrę w 2000 roku: wówczas przez ponad rok nie odnotowywano w kraju ciągłego wewnętrznego przenoszenia wirusa. Przypadki zawleczone przez podróżnych czasami powodowały lokalne ogniska, jednak wcześniej nie prowadziły one do trwałego szerzenia się infekcji w kraju.

Ogniska w latach 2025–2026

Ponowna ocena statusu nastąpiła po serii dużych ognisk, które rozpoczęły się w styczniu 2025 roku. W 2025 roku w USA zarejestrowano niemal 2,3 tysiąca przypadków odry, a w 2026 roku — niemal 5 412 potwierdzonych przypadków. Obie liczby, według oceny publikacji, mogą być zaniżone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aby zapobiegać dużym ogniskom, odporność na odrę uzyskaną dzięki szczepieniu lub przebyciu choroby musi mieć co najmniej 95% populacji. W roku szkolnym 2025–2026 tylko 10 stanów zgłosiło poziom wyszczepienia wśród dzieci w przedszkolach przekraczający ten próg.

Warunki przywrócenia statusu

Eksperci wiążą spadek poziomu wyszczepienia z ograniczeniem finansowania i obsady kadrowej systemu zdrowia publicznego, a także ze spadkiem zaufania do szczepionek i ekspertyzy naukowej. Odra może mieć ciężkie konsekwencje, w tym prowadzić do długotrwałej niepełnosprawności lub śmierci.

Według danych stanowych organów ochrony zdrowia w 2026 roku zarejestrowano osiem zgonów związanych z odrą. Części tych przypadków władze federalne jeszcze nie potwierdziły. Aby odzyskać status eliminacji odry, USA muszą przez 12 miesięcy nie dopuścić do ciągłego szerzenia się wirusa w kraju.

Czytaj nas na