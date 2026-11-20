Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na trzy osoby i dwie firmy, które amerykańskie władze wiążą z centrami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. Ograniczenia są kolejnym krokiem przeciwko sieciom powiązanym z przedsiębiorcą chińskiego pochodzenia Chen Zhi, informuje South China Morning Post.

Sankcje wobec firm w Kambodży

Wśród objętych sankcjami znalazł się obywatel Kambodży Zhao Hui. Według Departamentu Skarbu USA był on właścicielem kompleksu oszustw, który przede wszystkim był wymierzony w mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Europy poprzez oszustwa inwestycyjne z wykorzystaniem walut wirtualnych. Resort twierdzi, że Zhao był bezpośrednio zaangażowany w działalność centrum i zarządzał jego najmem.

Na liście sankcyjnej amerykańskiego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Zhao figuruje także jako osoba posiadająca alternatywne obywatelstwo chińskie, a jako miejsce jego urodzenia wskazano Harbin. Departament Skarbu USA oświadczył, że wynajmował on kolejne centrum oszustw od Prince Group i płacił opłaty za ochronę jej kierownikowi Chen Zhi.

Sankcjami objęto również kambodżańską firmę budowlaną Bei Fang Bo Lin Construction Decoration Co., Ltd. oraz firmę konsultingową ZHZ Investment Consulting Co., Ltd. Zhao kieruje obiema spółkami.

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Kierownictwo struktury w Mjanmie

Oddzielnie Stany Zjednoczone wpisały na listę sankcyjną dwóch wyższych dowódców Demokratycznej Dobroczynnej Armii Karenów w Mjanmie: głównodowodzącego Saw Shwe Waha, który pełni tę funkcję od grudnia 2025 roku, oraz pułkownika Saw A Wana. Ten ostatni odpowiada za bezpieczeństwo w rejonie Trzech Pagód w pobliżu granicy z Tajlandią.

Departament Skarbu USA oświadczył, że przedstawiciele tej struktury nie tylko zapewniają ochronę kompleksom oszustw i pozwalają im działać, lecz także uczestniczą w przemocy wobec ofiar handlu ludźmi przetrzymywanych w takich centrach.

Według rzecznika Departamentu Stanu USA Tommy'ego Pigotta centra oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, z których większość, jak powiedział, jest kontrolowana przez chińskie zorganizowane grupy przestępcze, wyłudziły od Amerykanów około 18,2 mld dolarów w 2025 roku. Mimo nasilenia działań przeciwdziałających przez USA i Chiny, takie grupy nadal działają w Mjanmie, Kambodży i Laosie.

W styczniu Kambodża, na wniosek Pekinu, aresztowała Chen Zhi i wydała go Chinom. Amerykańscy prokuratorzy oddzielnie postawili mu zarzuty udziału w zmowie w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy. W tym samym miesiącu Kambodża pozbawiła Chen Zhi obywatelstwa.

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