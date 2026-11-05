USA nałożyły sankcje na chińskie firmy China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) oraz Beijing H&C Technologies, oskarżając je o dostarczanie sprzętu i komponentów kubańskiemu wojsku. Poinformował o tym South China Morning Post.

Według Departamentu Stanu USA obie firmy współpracowały z kubańską firmą zajmującą się wojskowymi zakupami Sociedad Mercantil Duna i dostarczały jej towary wojskowe w 2026 roku. CEIEC, jak twierdzi strona amerykańska, zawarła z Duna kontrakt na eksport komponentów do sprzętu używanego przez Ministerstwo Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby.

Oskarżenia Waszyngtonu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że zagraniczni sojusznicy Kuby dostarczają sprzęt wojskowy, który wspiera jej siły zbrojne i umożliwia represje. Nazwał również Kubę „przyczółkiem globalnej koalicji wrogich antyamerykańskich sił”, które, jak powiedział, zagrażają USA, szpiegują przeciwko nim i planują działania przeciwko amerykańskim interesom.

CEIEC, założona w 1980 roku i mająca siedzibę w Pekinie, jest spółką zależną państwowej China Electronics Corporation. Firma działa w obszarach technologii obronnych i podwójnego zastosowania, bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych. Beijing H&C Technologies, którą Waszyngton uważa za spółkę zależną CETC International, dostarcza sprzęt elektroniczny i ochronny, w tym czujniki wtargnięcia oraz kontrolery alarmów antykradzieżowych.

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Jednocześnie w oświadczeniu i biuletynie informacyjnym USA nie wskazano konkretnego sprzętu, nie ujawniono wartości transakcji ani nie przedstawiono dokumentów potwierdzających te oskarżenia.

Ograniczenia i rozszerzenie sankcji

Sankcje wprowadzono zgodnie z amerykańskim rozporządzeniem z maja, które przewiduje ograniczenia w związku z represjami na Kubie oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Blokują one mienie i udziały majątkowe firm znajdujące się pod jurysdykcją USA, a także co do zasady zakazują osobom amerykańskim zawierania z nimi transakcji bez odrębnego zezwolenia lub wyjątku.

Departament Skarbu USA jednocześnie rozszerzył listę sektorów kubańskiej gospodarki, w których zagraniczne przedsiębiorstwa mogą zostać objęte sankcjami. Dodano do niej elektronikę, produkcję, sektor morski i technologie. Osobno Waszyngton już w sierpniu nałożył sankcje na Sociedad Mercantil Duna za jej rolę w imporcie towarów wojskowych z Chin i Rosji.

CEIEC jest również objęta sankcjami USA od listopada 2020 roku. Wówczas amerykańskie władze twierdziły, że firma pomagała rządowi Wenezueli w ograniczaniu usług internetowych, cyfrowej inwigilacji i operacjach cybernetycznych przeciwko przeciwnikom politycznym.

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