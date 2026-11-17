Na konferencji Globalnych Ram dla Chemikaliów w Genewie w Szwajcarii Stany Zjednoczone zablokowały konsensus w sprawie trzyletniego Planu działań na rzecz równości płci. Dokument przewiduje zbieranie danych medycznych z podziałem według płci, monitorowanie różnic w narażeniu na substancje toksyczne oraz ochronę pracownic w sektorach zdominowanych przez kobiety, w tym w przemyśle tekstylnym i ochronie zdrowia, informuje Health Policy Watch.

Delegacja USA oświadczyła, że obecna polityka Stanów Zjednoczonych polega na usuwaniu z dokumentów ONZ terminów związanych z gender. Waszyngton zażądał zastąpienia takich sformułowań odniesieniami do binarnych biologicznych kategorii płci i odmówił poparcia planu. Do blokady dołączyły Argentyna, Federacja Rosyjska — państwo-agresor — oraz Arabia Saudyjska.

Ryzyko dla kobiet w ciąży i dzieci

Dyskusja odbyła się w kontekście wspólnej oceny Światowej Organizacji Zdrowia i Programu ONZ ds. Środowiska dotyczącej substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W raporcie wskazano, że ftalany, bisfenole i inne dodatki do tworzyw sztucznych mogą przenikać przez łożysko i gromadzić się w tkankach płodu. Takie związki są również regularnie wykrywane we krwi, mleku matki i krwi pępowinowej.

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Autorzy przeanalizowali badania setek syntetycznych substancji obecnych w produktach konsumenckich, opakowaniach i przemysłowych tworzywach sztucznych. Raport wiąże ich oddziaływanie ze spadkiem płodności, zaburzeniami rozwoju mózgu, endometriozą, zaburzeniami pracy tarczycy, otyłością dziecięcą, metaboliczną chorobą wątroby oraz nowotworami hormonozależnymi. Według szacunków badaczy związane z tym globalne koszty zdrowotne przekraczają 1,1 bln dolarów rocznie.

Negocjacje będą kontynuowane nieformalnie

Na świecie zarejestrowano ponad 350 tys. przemysłowych substancji chemicznych, jednak tylko niewielką część z nich przebadano pod kątem zdolności do zaburzania układu hormonalnego. Współautorka raportu Laura Vandenberg oświadczyła, że dostępne dane biologiczne są już wystarczające, aby wprowadzić szersze ograniczenia bez oczekiwania na nowe badania.

Z powodu sprzeciwu czterech delegacji pełniąca obowiązki przewodniczącej konferencji Magdalena Friedrich zrezygnowała z planu utworzenia formalnej grupy kontaktowej. Zamiast tego prezydencja zaproponowała nieformalne zamknięte konsultacje; o udział w nich poproszono 24 delegacje. Negocjatorzy mają uzgodnić sformułowania przed przyjęciem ostatecznych decyzji konferencji w piątek.

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