W USA przepływy gazu ziemnego rurociągami do zakładów skraplania gazu osiągnęły 14 listopada rekordowy poziom 21,8 mld stóp sześciennych. To o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, informuje OilPrice, powołując się na dane BloombergNEF.

Wzrost przepływów do terminali

Według BloombergNEF szacowany wolumen gazu dostarczanego rurociągami do projektu Golden Pass również ustanowił rekord. Przepływy do Sabine Pass były najwyższe od kwietnia 2026 roku.

Kilka nowych amerykańskich projektów zwiększyło moce, a istniejące linie skraplania podniosły wysyłki za granicę. Europa i Azja konkurują o spotowe partie skroplonego gazu ziemnego, które nie muszą przechodzić przez Cieśninę Ormuz.

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Sytuacja na rynku europejskim

OilPrice zauważa, że wojna w Iranie znacząco ograniczyła eksport skroplonego gazu z Kataru, którego dostawy do Europy i Azji przechodzą przez Cieśninę Ormuz. Według amerykańskiej Energy Information Administration eksport LNG z USA w pierwszej połowie roku wynosił średnio 17,4 mld stóp sześciennych dziennie — o 23% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Rynek europejski wchodzi w sezon zimowy bez dostaw z Kataru, w obliczu planowanego od 1 stycznia 2027 roku zakazu importu rosyjskiego LNG oraz niskich zapasów gazu. Na dzień 14 listopada europejskie magazyny gazu były wypełnione w 70,5%, co jest wynikiem niższym od pięcioletniej średniej dla tej daty, wynika z danych Gas Infrastructure Europe. QatarEnergy przedłużyła reżim siły wyższej dotyczący dostaw co najmniej do końca grudnia 2026 roku.

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