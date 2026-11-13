Stany Zjednoczone oświadczyły, że Nigeria nie osiągnęła wystarczających postępów w powstrzymywaniu ataków na wspólnoty chrześcijańskie, i wezwały władze kraju do przyspieszenia operacji bezpieczeństwa oraz zapewnienia pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Poinformował o tym podczas przesłuchania w Kongresie USA dotyczącego przemocy w Nigerii zastępca sekretarza stanu USA ds. Afryki Frank Garcia, jak podaje Anadolu Agency.

Ocena Waszyngtonu

Garcia przyznał, że władze Nigerii podejmują działania w odpowiedzi na obawy Waszyngtonu. Jednocześnie, jak zaznaczył, kroki te nie przyniosły dotąd wymiernych rezultatów. Wskazał, że możliwości nigeryjskiego systemu bezpieczeństwa nadal się rozwijają i są wykorzystywane niewystarczająco skutecznie oraz szybko.

Przesłuchanie odbyło się po tym, jak prezydent USA Donald Trump w październiku uznał Nigerię za kraj szczególnej troski (CPC), w związku z twierdzeniami o prześladowaniach religijnych i przemocy wobec wspólnot chrześcijańskich.

Pytania dotyczące środków bezpieczeństwa

Republikański kongresmen Riley Moore zakwestionował wysiłki rządu Nigerii na rzecz likwidacji bastionów grup zbrojnych i obozów porywaczy, w szczególności w stanach Benue i Plateau. Zwrócił także uwagę, że stanów tych nie włączono do nowej inicjatywy utworzenia straży leśnej, mimo trwających ataków.

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Moore dodał, że tysiąc strażników zatwierdzonych przez prezydenta dla stanu Plateau wciąż nie zostało rozmieszczonych. Jego zdaniem Waszyngton powinien utrzymać wobec Nigerii status CPC, dopóki kraj nie wykaże postępów w przeciwdziałaniu przemocy.

Wspólna grupa robocza

Jako przykłady trwającej przemocy Garcia wskazał ataki na wspólnoty chrześcijańskie w stanie Kaduna w lipcu, a także zabójstwa w stanie Plateau w sierpniu i wrześniu. Według niego USA i Nigeria utworzyły wspólną grupę roboczą do monitorowania zobowiązań Abudży, w tym wzmacniania bezpieczeństwa w narażonych społecznościach, szybszego reagowania na wczesne ostrzeżenia, wzmacniania mechanizmów rozliczalności oraz rozszerzania współpracy wojskowej.

USA zapewniły także szkolenia i wyposażenie jednostkom policji odpowiedzialnym za ochronę narażonych społeczności, rozszerzyły wymianę informacji biometrycznych w celu identyfikacji podejrzanych oraz współpracowały z nigeryjskimi instytucjami finansowymi, aby przeciwdziałać finansowaniu sieci terrorystycznych. Strona amerykańska oczekuje zauważalnej poprawy w ochronie ludności cywilnej, ściganiu winnych oraz bezpiecznym dobrowolnym powrocie osób wewnętrznie przesiedlonych.

Garcia zaznaczył również, że nigeryjski system bezpieczeństwa pozostaje przeciążony, a dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest ograniczony w części regionu Middle Belt.

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