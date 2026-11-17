Amerykański urzędnik wojskowy poinformował Jerusalem Post, że wcześniej tego dnia amerykańskie myśliwce użyły precyzyjnej amunicji do uderzenia w rakietowe stanowisko startowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) na irańskiej wyspie Keszm. Jak powiedział, uderzenie zostało przeprowadzone w samoobronie.

Oświadczenie amerykańskiego urzędnika

Urzędnik oświadczył, że działania USA były odpowiedzią na agresję IRGC, która, jak twierdził, była wymierzona w amerykański personel i obiekty. W informacji nie podano innych szczegółów dotyczących uderzenia ani jego skutków.

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Stanowisko Centralnego Dowództwa

Według urzędnika Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA utrzymuje wysoki poziom czujności i pełną gotowość do ochrony Amerykanów w regionie. Jerusalem Post oznaczył swoją informację jako rozwijającą się.

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