Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że amerykańskie siły w czwartek unieruchomiły pływający pod banderą Palau masowiec M/V Pacific Archer w Zatoce Omańskiej. Według Anadolu Agency, statek rzekomo próbował przełamać blokadę morską po opuszczeniu irańskiego portu Bandar Abbas.

Uderzenie w rufę statku

Centralne Dowództwo USA poinformowało, że amerykański samolot wojskowy użył precyzyjnej amunicji przeciwko rufowej części Pacific Archer. Według dowództwa uderzenie unieruchomiło system napędowy statku, a cywilni członkowie załogi nie odnieśli obrażeń.

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Amerykańskie wojsko oświadczyło również, że masowiec zignorował kilka ostrzeżeń podczas próby przepłynięcia przez wody regionalne. Dowództwo wezwało marynarzy pracujących w Zatoce Omańskiej i na podejściach do Cieśniny Ormuz, aby stosowali się do ostrzeżeń o blokadzie wydanych przez siły USA.

Dane Centralnego Dowództwa USA

Waszyngton wprowadził morską blokadę irańskiej żeglugi na tle wojny z Iranem. Centralne Dowództwo USA twierdzi, że 158 statków handlowych zmieniło kurs po wykonaniu jego poleceń, a sześć statków unieruchomiono za odmowę wykonania nakazów dotyczących blokady. Irańscy urzędnicy nie skomentowali sytuacji.

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