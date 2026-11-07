7 listopada Departament Stanu USA wezwał Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie do wzmożonej czujności. Resort oświadczył, że istnieje podwyższone zagrożenie zbrojnymi atakami ze strony jemeńskich Huti, których USA określają jako wspieranych przez Iran.

Ostrzeżenie Departamentu Stanu

Ostrzeżenie opublikowane w serwisie społecznościowym X zawierało również wzmiankę o działaniach Iranu skierowanych przeciwko amerykańskim urzędnikom państwowym w regionie. Jak informuje Anadolu Agency, resort nie podał szczegółów dotyczących wskazanych zagrożeń ani nie sprecyzował ich charakteru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe zakłócenia w podróżach

Departament Stanu poradził obywatelom USA, aby uwzględnili możliwość odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i innych zakłóceń w podróżowaniu po regionie. Komunikat był skierowany do Amerykanów, którzy w chwili jego opublikowania przebywali na Bliskim Wschodzie. W oświadczeniu nie wskazano, w których dokładnie państwach regionu mogą wystąpić takie zakłócenia ani kiedy mogą się wydarzyć.

Czytaj nas na