Departament Stanu USA wezwał inne państwa do koordynowania działań przeciwko nielegalnej działalności cybernetycznej Korei Północnej po kradzieży kryptowalut na dużą skalę w incydencie związanym z Binance. Jak podaje Korea Herald, Departament Stanu podkreślił, że rządy powinny przeciwdziałać cyberzagrożeniom ze strony KRLD i ograniczać nielegalne dochody Pjongjangu.

Wezwanie do presji sankcyjnej

Oświadczenie wydano w odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwej koordynacji Waszyngtonu i Seulu w sprawie dodatkowych sankcji. Wcześniej Federalne Biuro Śledcze USA powiązało kradzież kryptowalut z północnokoreańskimi podmiotami.

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Przedstawiciel Departamentu Stanu oświadczył również, że wszystkie państwa członkowskie ONZ powinny zapewnić wykonanie obowiązujących sankcji i podejmować aktywne działania, aby nie dopuścić do finansowania przez KRLD nielegalnych programów rozwoju broni masowego rażenia i pocisków balistycznych. Według niego skoordynowane jednostronne sankcje pozostają skutecznym narzędziem odcinania przepływów finansowych wspierających proliferację uzbrojenia.

Stanowisko Korei Południowej

Urzędnik południowokoreańskiego Ministerstwa Zjednoczenia poinformował wcześniej, że Seul nie rozpoczął jeszcze rozmów o sankcjach w związku z incydentem, ponieważ okoliczności kradzieży nie zostały ostatecznie ustalone. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej prowadzi wewnętrzny przegląd możliwych dodatkowych kroków, w tym jednostronnych sankcji cybernetycznych, lecz nie podjęło jeszcze decyzji.

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