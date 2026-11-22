Stany Zjednoczone zwróciły się do Nvidii o wyjaśnienia dotyczące sprzedaży chipów do Chin i chcą ustalić, kto w spółce był odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów. Amerykański minister finansów Scott Bessent powiedział o tym 22 listopada na antenie programu Face the Nation w CBS. Jak podaje South China Morning Post, amerykańskie władze skontaktowały się już z tymczasowym kierownictwem Nvidii, kluczowymi dyrektorami i prawnikami spółki.

Odpowiedzi w sprawie zgodności

Według Bessenta Nvidia musi szybko udzielić odpowiedzi, ponieważ władze USA chcą zrozumieć kulturę korporacyjną spółki. Dodał również, że rada dyrektorów producenta chipów wyjaśnia okoliczności i, jego zdaniem, powinna przedstawić merytoryczne i wyczerpujące wyjaśnienia.

Minister podkreślił potrzebę ustalenia, kto dokładnie odpowiadał za zgodność z wymogami w Nvidii. USA chcą również wyjaśnić, na jakim szczeblu biznesu wiedziano o okolicznościach będących przedmiotem kontroli: wśród szeregowych pracowników, kadry zarządzającej czy najwyższego kierownictwa.

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Ograniczenia dla Chin

Kilka dni po rezygnacji byłego szefa Nvidii Jensena Huanga administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wprowadziła zasadę, która dodatkowo ogranicza Chinom dostęp do zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji od firm takich jak Nvidia. Stało się to przed podróżą Trumpa do Chin na rozmowy z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

W piątek Trump powiedział, że chciałby, aby Huang przeprosił i wrócił do Nvidii. Bessent odpowiedział, że do oceny sytuacji potrzeba więcej informacji. Przewodniczący rady dyrektorów Nvidii Harvey Jones oświadczył, że rada nie zatrudni Huanga ponownie.

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