Departament Skarbu USA nałożył sankcje na irańskich handlarzy ropą i pośredników powiązanych z władzami, których Waszyngton oskarża o pomaganie Teheranowi w sprzedaży ropy za granicę i przywłaszczaniu uzyskanych dochodów. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Kto trafił na listę sankcyjną

Ograniczeniami objęto byłego pracownika wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammada Javada Bavanda, Majida Taja, Mohammadhosseina Sarvatiego i Mojtabę Arabnejada. Departament Skarbu USA oświadczył, że Bavan i Taj kierują siecią, która sprzedaje ropę z irańskich rezerw, jednocześnie będąc winna rządowi miliardy dolarów.

Według amerykańskiego resortu Sarvati zajmował stanowiska kierownicze w firmach zarządzanych przez Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company. USA wcześniej określiły tę spółkę jako strukturę fasadową. Arabnejad został w Waszyngtonie oskarżony o zakup części lotniczych i pozyskiwanie broni dla irańskiego wojska.

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Oświadczenia Waszyngtonu dotyczące dochodów z ropy

Sankcje stały się częścią operacji Economic Outcast i zostały wprowadzone na podstawie dwóch amerykańskich rozporządzeń wykonawczych: dotyczących irańskiego sektora naftowego, petrochemicznego i lotniczego oraz w ramach uprawnień do zwalczania terroryzmu.

Departament Skarbu USA twierdzi również, że od początku operacji na statki nie załadowano ropy, a poza amerykańską blokadą wojskową nie ma statków z irańską ropą. Departament Stanu USA oświadczył, że cztery objęte sankcjami osoby nielegalnie sprzedają ropę, aby finansować irańskie wojsko i wspierać terroryzm. Resort nazwał również Mahan Air linią lotniczą, której Iran używa do przemieszczania broni i bojowników Sił Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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