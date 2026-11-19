USA nałożyły sankcje na włoską organizację mafijną Ndrangheta, australijskie ugrupowanie motocyklowe Comanchero Outlaw Motorcycle Gang oraz szereg powiązanych z nimi osób. Departament Skarbu USA oświadczył, że struktury te pomagały meksykańskim kartelom w nielegalnym handlu narkotykami, informuje Anadolu Agency.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA wprowadziło ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym ukierunkowanym na zwalczanie rozprzestrzeniania się nielegalnych narkotyków i środków ich produkcji.

Sankcje przeciwko Ndranghecie

Na listę sankcyjną wpisano Angelo Filomeniego, którego amerykański urząd określa jako szefa torontońskiej komórki Ndranghety. Sankcjami objęto również Cosimo Filomeniego, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso oraz Vincenzo DeMarię.

Według Departamentu Skarbu USA cała czwórka należy do torontońskiej Camera di Controllo — organu, który rozstrzyga wewnętrzne spory i podejmuje kluczowe decyzje organizacyjne. Na listę wpisano także Luigiego Vescio seniora, jego żonę Rose Vescio oraz ich dzieci, Luigiego Vescio juniora i Laurę Vescio. Strona amerykańska twierdzi, że sieć Vescio obejmuje trzy kanadyjskie zakłady pogrzebowe i usługę limuzynową.

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Departament Skarbu USA oświadczył, że Ndrangheta działa w ponad 80 krajach i według niektórych szacunków kontroluje niemal 80% europejskiego handlu kokainą. Organizacja została już wyznaczona zgodnie z amerykańską ustawą o sankcjach wobec zagranicznych handlarzy narkotyków w 2008 roku.

Powiązania z kartelem Sinaloa

W odniesieniu do Comanchero amerykański urząd oświadczył, że ugrupowanie współpracowało z kartelami, które już są objęte sankcjami USA, w tym z kartelem Sinaloa. Według Departamentu Skarbu robiono to w celu przemieszczania wielosetkilogramowych partii kokainy do USA, Australii i Europy.

Na listę sankcyjną wpisano również wskazanych przywódców Comanchero — Alexandra Varelę Villara i Allana Johna Normana Meehana. Departament Skarbu USA twierdzi, że torontońska komórka Ndranghety prała nielegalne dochody za pośrednictwem systemów finansowych USA i Kanady.

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