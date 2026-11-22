Ministerstwo Edukacji USA przygotowuje zmiany w zasadach akredytacji college’ów i uniwersytetów. Organy akredytacyjne będą musiały oceniać, czy polityki instytucji sprzyjają różnorodności intelektualnej i swobodnej wymianie idei. Akredytacja jest niezbędna placówkom edukacyjnym do uzyskania dostępu do finansowania federalnego i programów pomocy dla studentów, informuje The Hill.

Nowe wymogi akredytacyjne

Według resortu ostateczne przepisy zobowiążą organy akredytacyjne do oceny polityk instytucji, które priorytetowo traktują różnorodność intelektualną i swobodną wymianę idei. Ministerstwo oświadczyło, że ma to zapewnić studentom dostęp do szerokiego spektrum poglądów.

Ellen Keast, dyrektorka ds. komunikacji zastępcy sekretarza edukacji, oświadczyła, że nowe normy nie ustanawiają dla uniwersytetów konkretnych polityk i nie przyznają ministerstwu uprawnień do kontrolowania wypowiedzi. Według niej zmiany mają wspierać otwartą wymianę opinii, wolność akademicką i kulturę otwartego badania.

Zastrzeżenia dotyczące autonomii

Antoinette Flores, wiceprezeska ds. polityki federalnej i współpracy z rządem w Radzie ds. Akredytacji Szkolnictwa Wyższego, ostrzegła, że nowe zasady mogą przekształcić akredytację w mechanizm federalnego wpływu na wewnętrzne decyzje uniwersytetów. Zaznaczyła, że praktyczne stosowanie norm będzie zależeć od tego, jak Ministerstwo Edukacji będzie je interpretować i egzekwować.

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Jeremy Bauer-Wolf, kierownik ds. dochodzeń w programie szkolnictwa wyższego think tanku New America, nazwał regulację zbyt szeroką, ponieważ jego zdaniem obejmuje ona kwestie niezwiązane bezpośrednio z akredytacją.

W ubiegłym roku administracja Trumpa oświadczyła, że Uniwersytet Columbia naruszył federalne przepisy antydyskryminacyjne, i zaleciła jego organowi akredytacyjnemu odebranie uczelni akredytacji. Organ tego nie zrobił.

Możliwe zaskarżenia

Zmiany mają wejść w życie w lipcu, jeśli nie zostaną zaskarżone. Edward Conroy, dyrektor ds. polityki i współpracy z interesariuszami w Alliance for Higher Education, zaznaczył, że przepisy mogą zostać zaskarżone w sądach lub za pośrednictwem Kongresu. Flores podkreśliła również krótkie terminy dla agencji akredytacyjnych, które muszą przejść własne procedury aktualizacji standardów.

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