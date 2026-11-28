W Stanach Zjednoczonych firmie telekomunikacyjnej RETN zakazano działalności w amerykańskich sieciach. Spółka i jej następcy prawni muszą od 1 stycznia 2027 roku zdemontować i usunąć cały sprzęt, który bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich dostarczyli albo zainstalowali w sieciach USA. RETN musi również zaprzestać świadczenia usług osobom w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja Departamentu Handlu

O ograniczeniach poinformowało Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA w dokumencie opublikowanym 27 listopada w Rejestrze Federalnym. Urząd oświadczył, że RETN stwarza „nadmierne i niedopuszczalne ryzyko”, określone w rozporządzeniu wykonawczym z 2019 roku dotyczącym wrogich zagranicznych firm w sektorze technologii informacyjnych.

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Działalność firmy

Jak informuje Channel NewsAsia, Reuters nie zdołał od razu uzyskać komentarza od RETN. Na swojej stronie internetowej firma określa się jako „sieć eurazjatycka” i podaje, że jej kable łączą Europę i Azję przez Rosję. W komunikacie prasowym RETN z 2013 roku firmę opisano jako jednego z czołowych rosyjskich hurtowych dostawców usług telekomunikacyjnych i szkieletowych.

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