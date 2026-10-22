USA oskarżyły kanadyjskich polityków o ingerencję w wybory — Al Jazeera

Ambasada USA w Kanadzie oskarżyła kanadyjskich polityków o próby wpłynięcia na amerykańskie wybory połówkowe zaplanowane na 3 listopada. W rozpowszechnionej w środę informacji dyplomatyczna placówka powiązała te działania z przeciwdziałaniem Kanady kampanii celnej prezydenta USA Donalda Trumpa, donosi Al Jazeera.

Cła i spotkania z Demokratami

Ambasada wskazała na wypowiedzi kanadyjskiej minister przemysłu Mélanie Joly, która w sierpniu mówiła o wprowadzeniu działań przeciwko towarom ze stanów USA w celu wywarcia presji politycznej. Dyplomaci wspomnieli także o jej wrześniowych spotkaniach z przedstawicielami Partii Demokratycznej w Bostonie i Chicago.

Joly odrzuciła sugestie dotyczące ingerencji w wybory, oświadczając, że Kanada nigdy nie będzie ingerować w proces wyborczy w USA. Według niej spotkania z amerykańskimi politykami obu partii miały na celu przyciągnięcie inwestycji i rozwój kanadyjskiej gospodarki.

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Reklama Ontario i oskarżenia wobec poszczególnych obywateli

W informacji wspomniano również premiera Ontario Douga Forda, który wezwał do działań odwetowych wobec amerykańskich towarów. Osobno ambasada zwróciła uwagę na kampanię reklamową władz prowincji przeciwko cłom Trumpa, zawierającą fragmenty radiowego wystąpienia byłego prezydenta USA Ronalda Reagana z 1987 roku, w którym krytykował on cła. Po tej kampanii Trump zakończył negocjacje handlowe z Kanadą w październiku 2025 roku.

Amerykańska misja dyplomatyczna przytoczyła przykłady prób wpływania przez kanadyjskich urzędników na politykę handlową USA, jednak nie wyjaśniła, w jaki sposób stanowi to ingerencję w wybory. Wymieniła także 11 Kanadyjczyków, których w latach 2012–2024 oskarżono lub skazano za nielegalne głosowanie w USA, lecz nie przedstawiła dowodów na związek tych przypadków z działaniami rządu Kanady.

W ubiegłym tygodniu ambasador USA w Kanadzie Pete Hoekstra oświadczył, że Waszyngton monitoruje możliwe oznaki ingerencji przed wyborami połówkowymi. Stosunki między dwoma krajami pogorszyły się po powrocie Trumpa do władzy w 2025 roku i rozpoczęciu konfrontacji handlowej.

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